देश

Abhijeet Dipke on Jai Bhim : 'जय भीम' हा नारा केवळ एका समाजाचा नाही; अभिजीत दिपके यांचे वक्तव्य, 'ब्लॅक अँड व्हाईट'मध्ये अनेक खुलासे

Abhijeet Dipke Black and White : 'जय भीम'च्या व्यापक अर्थावर अभिजीत दिपके यांनी भाष्य करत हा नारा सर्वसमावेशक असल्याचे म्हटले. 'ब्लॅक अँड व्हाईट' मुलाखतीत त्यांनी सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि आगामी राजकीय वाटचालीबाबत अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले.
Abhijeet Dipke on Jai Bhim Black and White

Abhijeet Dipke on Jai Bhim Black and White

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Abhijit Dipke political pressure group statement : कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थी आंदोलनातून चर्चेत आलेले अभिजीत दिपके यांनी साम टीव्हीवरील 'ब्लॅक अँड व्हाईट' कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आणि 'जय भीम' या घोषणेच्या व्यापक अर्थावर भाष्य केले. आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नसून संपूर्ण देशाचे प्रेरणास्थान असल्याचे दिपके म्हणाले.

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