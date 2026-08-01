Abhijeet Dipke on Jai Bhim : 'जय भीम' हा नारा केवळ एका समाजाचा नाही; अभिजीत दिपके यांचे वक्तव्य, 'ब्लॅक अँड व्हाईट'मध्ये अनेक खुलासे

Abhijit Dipke political pressure group statement : कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थी आंदोलनातून चर्चेत आलेले अभिजीत दिपके यांनी साम टीव्हीवरील 'ब्लॅक अँड व्हाईट' कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आणि 'जय भीम' या घोषणेच्या व्यापक अर्थावर भाष्य केले. आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नसून संपूर्ण देशाचे प्रेरणास्थान असल्याचे दिपके म्हणाले..दिपके म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिले. महिलांचे अधिकार, शिक्षणाचा हक्क, रोजगाराच्या संधी, कामगारांचे संरक्षण आणि सामाजिक न्याय यासाठी त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. त्यामुळे त्यांच्या विचारांना केवळ एका समाजापुरते मर्यादित ठेवणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..'जय भीम' हा अन्यायाविरोधातील संघर्षाचा नारा'जय भीम' या घोषणेबाबत बोलताना दिपके म्हणाले की, हा नारा केवळ एका समाजाचा नसून अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. सामाजिक समता, न्याय आणि संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाने डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा स्वीकार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांच्या मते, समाजातील विविध घटकांनी आंबेडकरांचे विचार आत्मसात केले तर सामाजिक ऐक्य आणि समता अधिक बळकट होईल. 'जय भीम' हा घोष केवळ अभिवादन नसून समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या मूल्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Abhijeet Dipke: आंदोलनात अभिजीत दिपकेंसोबत दिसलेली 'ती' तरुणी नेमकी कोण? अफवांमागचं सत्य जाणून घ्या....आंबेडकरी चळवळीबाबतही व्यक्त केले मतआंबेडकरी चळवळीविषयी बोलताना दिपके यांनी कोणत्याही एका नेत्यावर टीका न करता, विविध राजकीय गटांनी डॉ. आंबेडकरांचा वारसा आणि चळवळ आपापल्या मर्यादित चौकटीत ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने व्यापक एकजूट निर्माण होऊ शकली नसल्याचे मत व्यक्त केले.देशात सामाजिक न्याय आणि लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा सर्व समाजघटकांनी स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.