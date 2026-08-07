देश

Abhijit Dipke: मोहन भागवतांच्या 'जेन-झीं'बद्दलच्या विधानावर अभिजीत दीपकेंची प्रतिक्रिया; भाजपला कानपिचक्या, म्हणाले...

BJP Should Learn From Mohan Bhagwat: अभिजीत दीपके म्हणाले की, मोहन भागवत यांच्या या विधानातून भाजपच्या नेत्यांनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योग्य तो धडा घेतला पाहिजे.
RSS Mentor's Advice to BJP

RSS Mentor's Advice to BJP

esakal

संतोष कानडे
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RSS Mohan Bhagwat: सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'जेन-झीं'चं कौतुक करत एकप्रकारे तरुणाईच्या भूमिकेचं कौतुक केलं होतं. यावर आता 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते.

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