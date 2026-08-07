Abhijit Dipke: मोहन भागवतांच्या 'जेन-झीं'बद्दलच्या विधानावर अभिजीत दीपकेंची प्रतिक्रिया; भाजपला कानपिचक्या, म्हणाले...

RSS Mohan Bhagwat: सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'जेन-झीं'चं कौतुक करत एकप्रकारे तरुणाईच्या भूमिकेचं कौतुक केलं होतं. यावर आता 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. .दीपके म्हणाले की, मोहन भागवत यांच्या या विधानातून भाजपने आणि पंतप्रधान मोदींनी योग्य तो धडा घेतला पाहिजे. भागवत यांनी काल केलेल्या वक्तव्यात 'जेन-झी' ही आपल्या पिढीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आणि देशभक्त आहे, तसेच त्यांना देशविरोधी म्हणू नका, आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क असून त्यांचे मुद्दे रास्त आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे, असे सांगत दीपके यांनी त्यांच्या या मताशी पूर्ण सहमती दर्शवली..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा पहिला हप्ता अखेर वितरीत, नवीन कर्ज लगेच मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितलं!.काय म्हणाले अभिजीत दीपके?''मोहन भागवत हे भाजपचे मार्गदर्शक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गॉडफादर मानले जातात. त्यामुळे त्यांनी हीच गोष्ट भाजप नेत्यांना आणि नरेंद्र मोदींना प्रत्यक्ष सांगून समजवावी की, आंदोलन करणाऱ्या या तरुणांना देशविरोधी ठरवणे थांबवावे. कारण आतापर्यंत भाजपच्याच नेत्यांनी या तरुणांना देशविरोधी म्हणून संबोधले आहे.'' असं दीपके म्हणाले.दीपके पुढे म्हणाले की, भाजपचे नेते आरएसएसचे ऐकणार नाहीत असे होऊ शकत नाही; परंतु जर त्यांनी ऐकले नाही, तर आरएसएसच्या नेत्यांनाही विचार करावा लागेल की भाजपवाले त्यांचेच ऐकत नाहीत..Malegaon News : बारामतीत शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाने राष्ट्रीय स्तरावर गाठला मानाचा टप्पा.झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनावर बोलताना अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या पक्षाचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे शिष्टमंडळ तेथे गेले असून पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलक विद्यार्थ्यांना अन्नाचे वाटप करून मदत करत आहेत. सीजेपी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ण पाठीशी उभी असल्याचं दीपकेंनी सांगितलं.