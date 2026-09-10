Abu Salem Release Plea : कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका ! १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका नाही; याचिका फेटाळली

Supreme Court rejects Abu Salem’s plea: सर्वोच्च न्यायालयाने कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याला मोठा झटका दिला आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात सुटकेची मागणी करणारी त्याची याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ च्या निर्णयानुसार आपली २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली असल्याचा दावा सालेमने केला होता..विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची सुटकेची याचिका फेटाळल्यानंतर सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. व्यावसायिक प्रदीप जैन यांची हत्या (१९९५ मध्ये घडलेली घटना) आणि १९९३ चे मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण, या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी त्याला विशेष टाडा (TADA) न्यायालयाने अनुक्रमे २०१५ आणि २०१७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "साध्या हिशोबाने पाहिले तरी, ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी तुम्हाला अटक झाल्यापासून तुमची २५ वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत.".Bhusawal Crime : मुलीवर अत्याचार करून तिच्यासह चार भावंडांचा खून करणाऱ्या आरोपीला दुहेरी फाशीची शिक्षा.अबू सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवले जाणार नाही, असे पक्के आश्वासन भारत सरकारने दिल्यानंतरच त्याला मुंबई बॉम्बस्फोट आणि प्रदीप जैन हत्या प्रकरणातील खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतात आणण्यात आले होते. जेव्हा खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने त्याला दोन्ही प्रकरणांत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तेव्हा भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाचा मान राखून सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२२ रोजी त्याची शिक्षा २५ वर्षांपर्यंत मर्यादित केली..Crime: घरातून आरडाओरडा; शेजारच्यांनी दरवाजा उघडताच सर्वत्र रक्त दिसलं, ६० वर्षीय २ व्यक्तींचं अल्पवयीन मुलीसोबत भयंकर कृत्य.अबू सालेमचा युक्तिवाद काय होता?सर्वोच्च न्यायालयातील यापूर्वीच्या कामकाजात, केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की त्याची २५ वर्षांची शिक्षा ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी सुरू झाली आणि ती नोव्हेंबर २०३० मध्ये संपेल. याउलट, अबू सालेमचा असा युक्तिवाद होता की शिक्षेचा कालावधी १८ सप्टेंबर २००२ पासून मोजला जावा—ही ती तारीख होती जेव्हा भारताच्या विनंतीवरून इंटरपोलने जारी केलेल्या 'रेड कॉर्नर नोटीस'नंतर त्याला पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, अबू सालेमला पोर्तुगालमध्ये पासपोर्टशी संबंधित गुन्ह्यासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते आणि तिथली त्याची कोठडी ज्या गुन्ह्यासाठी त्याला भारतात आणले गेले, त्या गुन्ह्याशी संबंधित नव्हती..अबू सालेम कोण आहे?अबू सालेम हा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या सिंडिकेटचा एक भाग होता. जून २०१७ मध्ये, १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये वापरण्यासाठी गुजरातहून मुंबईला शस्त्रे वाहून नेल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते. या स्फोटांमध्ये २५७ लोकांचा बळी गेला आणि ७०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.