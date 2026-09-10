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Abu Salem Release Plea : कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका ! १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटका नाही; याचिका फेटाळली

Gangster Abu Salem’s: सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अबू सालेमची सुटकेची याचिका फेटाळली. २०२२ च्या निर्णयानुसार आपली २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा सालेमने केला होता.
Supreme Court rejects gangster Abu Salem’s plea

Supreme Court rejects gangster Abu Salem’s plea

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Supreme Court rejects Abu Salem’s plea: सर्वोच्च न्यायालयाने कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याला मोठा झटका दिला आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात सुटकेची मागणी करणारी त्याची याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ च्या निर्णयानुसार आपली २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली असल्याचा दावा सालेमने केला होता.

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