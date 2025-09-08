पहिल्या मजल्यावर ACचा स्फोट, वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

AC Blast Delhi: इमारतीत एका फ्लॅटमध्ये एसीचा स्फोट होऊन आग लागली. या आगीच्या धुरामुळे शेजारच्या फ्लॅटमधील तिघांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. दिल्लीजवळ असलेल्या फरीदाबाद इथं सोमवारी पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. यात पती-पत्नीसह तिघांचा मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तर एक जण जखमी झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, एसीचा स्फोट होऊन आग भडकली. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या फ्लॅटमध्ये एसीचा स्फोट झाला. त्यानंतर दुसऱ्या मजल्यावर धुराचे लोट पसरले. तेव्हा दुसऱ्या मजल्यावर असणाऱ्या फ्लॅटमधील कुटुंबिय गुदमरले. यात पती-पत्नीसह त्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. तर मुलाने उडी मारल्यानं त्याचा जीव वाचला..चिखल पाहून कार्यकर्त्याच्या खांद्यावर बसले खासदार, पूरग्रस्त भागाची केली पाहणी; VIDEO VIRAL.धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झालेल्यांची नावे सचिन कपूर, रिंकू कपूर आणि मुलगी सुजान कपूर अशी आहेत. मुलगा आर्यन कपूरने दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारल्यानं तो जखमी झाला आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाने दाखल होत आग आटोक्यात आणली. मात्र तिघांचा दुर्दैवी अंत झाला. पोलिसांनी तिघांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तर जखमी मुलावर उपचार केले जात आहेत..पोलिसांनी सांगितलं की, सचिन कपूर हे शेअर मार्केटमध्ये काम करत होते. त्यांनी घरातच ऑफिस बनवलं होतं. तर त्यांचा मुलगा आर्यन हासुद्धा वडिलांसोबत काम करायचा. तर पत्नी गृहिणी होती. त्यांची मुलगी सुजान ही १४ वर्षांची होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.