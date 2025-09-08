देश

पहिल्या मजल्यावर ACचा स्फोट, वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

Delhi AC Blast : इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या फ्लॅटमध्ये एसीचा स्फोट झाला. त्यानंतर दुसऱ्या मजल्यावर धुराचे लोट पसरले.यामुळे गुदमरुन एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय.
सूरज यादव
AC Blast Delhi: इमारतीत एका फ्लॅटमध्ये एसीचा स्फोट होऊन आग लागली. या आगीच्या धुरामुळे शेजारच्या फ्लॅटमधील तिघांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. दिल्लीजवळ असलेल्या फरीदाबाद इथं सोमवारी पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. यात पती-पत्नीसह तिघांचा मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तर एक जण जखमी झाला आहे.

