निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने छापा टाकला. या छाप्यात मिळालेलं घबाड पाहून पथकातील अधिकाऱ्यांचेही डोळे विस्फारले. आंध्र प्रदेशात कल्लेपल्ली श्रीनिवास राव यांच्या घरासह वेगवेगळ्या ठिकाणी एसीबीने छापा टाकला. यात ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आली आहे. प्राथमिक तपासात कल्लेपल्ली यांच्याकडे आढळलेली मालमत्ता ही त्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त असल्याचं समोर आलंय..श्रीनिवास राव हे १९९० पासून पंचायत राज विभागात कार्यरत आहेत. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ते विशाखापट्टनममधून अधीक्षक अभियंता म्हणून निवृत्त झाले होते. त्यांच्याबाबत गोपनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनंतर एसीबीने विशाखापट्टनम, सलूरू आणि हैदराबादमध्ये छापे मारण्यात आले. या छाप्यात आढळलेल्या रोकड, सोने, चांदी यामुळे खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेशात इतकी बेहिशोबी मालमत्ता आढळलेला हा सर्वात मोठा छापा मानला जात आहे..शिबीर, मसाज ते लैंगिक शोषण! एपस्टिनने हजारो मुलींना जाळ्यात कसं ओढलं? कशी झाली सुरुवात? ३५ लाख कागदपत्रांमधून खुलासा.एसीबी अधिकाऱ्यांना जवळपास ६२ लाख रुपये रोकड, २० किलो चांदी, अडीच किलो सोनं आणि कोट्यवधींच्या जमिनींची कागदपत्रे सापडली आहेत. याशिवाय अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि संशयास्पद साहित्यसुद्धा आढळून आलंय. कल्लेपल्ली यांच्याकडे अनेक ठिकाणी फ्लॅट आणि प्लॉटही असल्याचं तपासात आढळलं आहे..कल्लेपल्ली श्रीनिवास यांना पोलिसांनी या प्रकरणी अटक केली आहे. त्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत स्रोत सांगता आला नाही. त्यांची रवानगी १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आलीय..श्रीनिवास यांच्या बँकेच्या लॉकरमध्ये २८ सोन्याचे दागिने सापडले आहेत. सोन्याच्या दागिन्यांची किंमत कोट्यवधि रुपयांमध्ये असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. इतर बँकेच्या लॉकर्समध्ये आणखी काही आहे का याचीही चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे श्रीनिवास राव यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचा आकडाही वाढू शकतो. दरम्यान, श्रीनिवास राव यांच्यावर कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे..