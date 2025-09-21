Accident: गाडी चालवताना प्रेयसीसोबत फोनवर बोलत होता, तेवढ्यातच नियंत्रण सुटल्याने ६ चिरडले अन्...; घटनेनं खळबळ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एक भीषण रस्ता अपघात घडला. एका कार चालकाने बस स्टॉपजवळ उभ्या असलेल्या दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) च्या तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांच्या सहा कर्मचाऱ्यांना धडक दिली. कार वेगाने जात होती. धडकेनंतर, कार बस स्टॉपवर आदळली. ज्यामुळे इमारतीचे नुकसान झाले. सर्व सहा जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही जखमींना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना द्वारका सेक्टर २१ मधील अंडरपासजवळ घडली. कारचा चालक त्याच्या मैत्रिणीशी फोनवर बोलत असताना त्याने डीटीसी तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांच्या सहा सदस्यांना धडक दिली. अपघाताची माहिती मिळताच द्वारका सेक्टर २३ पोलीस ठाण्यातील पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले..संसारात लुडबूड केली तर पत्नी पतीच्या गर्लफ्रेंडकडे मागू शकते नुकसान भरपाई; हायकोर्टाचा निर्णय.रुग्णालयातील डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचारानंतर चार जणांना डिस्चार्ज दिला. तर उर्वरित दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, डीटीसी तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांचे सहा सदस्य ड्युटीवर होते. प्रवाशांची तिकिटे तपासण्यासाठी त्यांना शुक्रवारी विविध बस स्टॉपवर तैनात करण्यात आले होते..सेक्टर २१ अंडरपासजवळ तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांमधील सहा जण बसेस तपासत उभे होते. एक कार वेगाने आली आणि थेट बस स्टँडवर आदळली. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, चालक त्याच्या मैत्रिणीशी फोनवर बोलत होता. या संभाषणामुळे चालक उत्साहित झाला. ज्यामुळे कारचे नियंत्रण सुटले..एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं.बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे हा अपघात झाला. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी कार जप्त केली आहे. आरोपी चालकाची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. जखमींच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात आली आहे. घटनेची गांभीर्याने चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.