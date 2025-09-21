देश

Accident: गाडी चालवताना प्रेयसीसोबत फोनवर बोलत होता, तेवढ्यातच नियंत्रण सुटल्याने ६ चिरडले अन्...; घटनेनं खळबळ

Delhi Accident News: गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने एका तरुणाने सहा जणांना चिरडले आहे. यातील दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेच्या वेळी तो फोनवर बोलत होता. यामुळे ही घटना घडली आहे.
Youth talking to girlfriend car accident

Youth talking to girlfriend car accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एक भीषण रस्ता अपघात घडला. एका कार चालकाने बस स्टॉपजवळ उभ्या असलेल्या दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) च्या तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांच्या सहा कर्मचाऱ्यांना धडक दिली. कार वेगाने जात होती. धडकेनंतर, कार बस स्टॉपवर आदळली. ज्यामुळे इमारतीचे नुकसान झाले. सर्व सहा जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
accident
accident news
delhi
Delhi crime news
accident case
accident news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com