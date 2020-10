धोनीच्या मुलीला धमकी देणाऱ्या युवकास गुजरातमधून अटक

अहमदाबाद- टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी आणि त्याची मुलगी झिवाला सोशल मीडियावर धमकी देणाऱ्यास गुजरातमधील कच्छ येथून अटक करण्यात आली आहे. मुंद्रा येथील नामना कपाया गावातून धमकी देणाऱ्या व्यक्तीस अटक केली आहे. पोलिसांनी धोनीच्या कुटुंबीयांच्या सहमतीने त्याच्या विरोधात रांची रातू ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. गुजरात पोलिसांनी संशयित आरोपीला रांची पोलिसांच्या हवाली केले आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या झारखंड पोलिसांच्या तांत्रिक पथकाला गुजरातमधील आयपी अ‍ॅड्रेसवरुन आक्षेपार्ह शब्द वापरुन धमकी देणाऱ्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत एका युवकाला अटक केली आहे.

तत्पूर्वी आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला सोशल मीडियावर मिळालेली धमकी आणि त्याची मुलगी झिवाबाबत आक्षेपार्ह शब्द वापरल्यामुळे रविवारी रांची येथे त्याच्या चाहत्यांनी निदर्शने केली होती. आरोपीला त्वरीत अटक करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती.

A resident of Kutch district in Gujarat arrested by Police for allegedly giving rape threats to the daughter of cricketer Mahendra Singh Dhoni, over social media. The case was registered at Ratu Police Station in Ranchi of Jharkhand.

— ANI (@ANI) October 11, 2020