Shocking Acid Attack in Delhi College Student Targeted : दिल्लीतील मुकुंदपूरमध्ये एक भयानक घटना घडली. या घटनेमुळे राष्ट्रीय राजधानीतील महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या ठिकाणी एका २० वर्षीय विद्यार्थीनीवर चक्क अॅसिड हल्ला झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनेत संबंधित मुलगी गंभीर भाजली गेली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
दिल्ली पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी अॅसिडमुळे भाजल्या गेल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पीडितेने सांगितले की, ती कॉलेजला जात असताना मुकुंदपूर येथील जितेंद्र त्याचे मित्र इशान आणि अरमानसह मोटारसायकलवरून आला. इशानने अरमानला बाटली दिली आणि त्याने तिच्यावर अॅसिड फेकले. दरम्यान तिने चेहरा वाचवण्याचा प्रयत्न करताना तिच्या दोन्ही हातांना गंभीर दुखापत झाली.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले आणि त्यांचा कसून शोध सुरू आहे. पीडितेने असेही म्हटले आहे की जितेंद्र तिचा कायम पाठलाग करत होता आणि सुमारे एक महिन्यापूर्वी त्यांच्यात जोरदार वाद झाला होता.
पोलिसांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली आहे. तिच्या वक्तव्याच्या आणि जखमांच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकऱणी पुढील तपास सुरू आहे.
