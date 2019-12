'मोदी-शहा तुम्ही आम्हाला ठार मारणार आहात का?'

बंगळूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तुमचे सत्ता चालविण्याचे तंत्र हे ठोकशाहीचेच आहे. तुम्ही सर्व नागरिकांना असेच वागविणार आहात का? तुम्ही आम्हा सर्वांना मारून टाकणार आहात का, असे गंभीर प्रश्न दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज यांनी उपस्थित केले आहेत.

Mr. PRIME MINISTER..Mr.HOME MINISTER..is this the way you will UNLEASH POWER.. on the CITIZENS... Will you KILL US ALL .....#JustAsking #IndiaAgainstCAA_NRC pic.twitter.com/0qHtniUMet

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 22, 2019