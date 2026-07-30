देश

Adani Enterprises Net Loss : अदानी एंटरप्राइजेसला हजारो कोटींचा तोटा; वर्षभरातील सर्वाधिक घसरण

Adani Enterprises : गौतम अदानी यांच्या अदानी एंटरप्राइजेसला जून तिमाहीत हजारो कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. वर्षभरातील हा सर्वाधिक तोटा असून कंपनीच्या तिमाही निकालाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
Adani Enterprises Net Loss

Adani Enterprises Net Loss

esakal

Sandeep Shirguppe
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Gautam Adani : गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अडानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेसने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या जून तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीला या तिमाहीत १,१६० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे.

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