Adani Enterprises Net Loss : अदानी एंटरप्राइजेसला हजारो कोटींचा तोटा; वर्षभरातील सर्वाधिक घसरण

Gautam Adani : गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अडानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेसने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या जून तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीला या तिमाहीत १,१६० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे..तोट्यामागचे कारण काय?कंपनीने अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (OFAC) सोबत झालेल्या सेटलमेंटच्या रकमेमुळे २,६४४ कोटी रुपयांचा असाधारण खर्च झाल्याचे सांगितले आहे. हा एकवेळचा खर्च वगळल्यास कंपनीला १,२९५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला असता..या तिमाहीत कंपनीचा एकूण खर्च २०,९७० कोटी रुपयांवरून ३२,२५२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. उत्पादनासाठी वापरण्यात आलेल्या कच्च्या मालावरील खर्च ३,३९३ कोटी रुपयांवरून १४,२५५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. कर्मचाऱ्यांवरील खर्चही ९६३ कोटी रुपयांवरून १,०९४ कोटी रुपये झाला. कंपनीने या तिमाहीत २१९ कोटी रुपयांचा कर खर्च नोंदवला आहे. त्यामध्ये ४६७ कोटी रुपयांचा चालू कर (Current Tax) आणि २४८ कोटी रुपयांचे विलंबित कर (Deferred Tax) क्रेडिट समाविष्ट आहे..व्यवसाय विस्ताराला गतीजून तिमाहीत अदानी न्यू इंडस्ट्रीजने १.७ गिगावॅट क्षमतेची नवीन सोलर मॉड्यूल उत्पादन लाइन सुरू केली. त्यामुळे कंपनीची एकूण उत्पादन क्षमता ५.७ गिगावॅट झाली आहे. तसेच, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर १५ जुलै २०२६ पासून आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा सुरू झाल्याची माहिती कंपनीने दिली. याशिवाय, गंगा एक्सप्रेसवे प्रकल्पावर १५ मे २०२६ पासून टोल वसुली सुरू झाली असून कंपनीच्या डेटा सेंटर व्यवसायाला ४०० मेगावॅट क्षमतेचा नवीन हायपरस्केल ऑर्डर मिळाला आहे..Microsoft Layoff: टेक क्षेत्रात पुन्हा मोठा धक्का! मायक्रोसॉफ्टने ४,८०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; एचआर प्रमुखांनी थेट कारणच सांगितलं.गौतम अदानी यांची प्रतिक्रियाआर्थिक निकालांवर भाष्य करताना अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी सांगितले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आंतरराष्ट्रीय सेवा, गंगा एक्सप्रेसवेवरील टोल वसुली, सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेत झालेली वाढ आणि मोठ्या हायपरस्केल डेटा सेंटरचा ऑर्डर हे कंपनीच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टप्पे आहेत. तसेच, १५,००० कोटी रुपयांच्या यशस्वी क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP)मुळे कंपनीच्या धोरणांवर आणि कार्यक्षमतेवर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..शेअरची कामगिरीअदानी एंटरप्राइजेसचा शेअर ०.३ टक्क्यांच्या वाढीसह ३,०२४.४५ रुपयांवर बंद झाला. जुलै २०२६ मध्ये या शेअरने ३,२४५ रुपयांचा ५२ आठवड्यांतील उच्चांक गाठला होता. तर मार्च २०२६ मध्ये तो १,७५३.४५ रुपयांच्या ५२ आठवड्यांतील नीचांकी पातळीवर होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.