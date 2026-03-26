भाजपला एका वर्षात देणगीपोटी मिळाले ६ हजार कोटी, सर्वाधिक कॉर्पोरेट सेक्टरमधून; एकट्या भाजपला काँग्रेससह ४ पक्षांच्या दहापट देणगी

BJP Donation Surge ADR Funding Report देशातील राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या, निधींबाबत आता मोठा खुलासा एका अहवालातून झालाय. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)च्या अहवालानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये १६१ टक्के इतकी वाढ झाल्याचं दिसून आलंय. यात सर्वाधिक देणगी ही भारतीय जनता पार्टीला मिळाली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आहे..राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये २० हजार रुपयांपेक्षा जितक्या देणग्या देण्यात आल्या त्यातही भाजपलाच सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी ११ हजार ३४३ जणांनी दिलीय. यातून एकूण तब्बल ६ हजार ६४८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणगी दिली गेली. यापैकी एकट्या भाजपला ६ हजार ७४ कोटी रुपये ५ हजार ५२२ जणांकडून देण्यात आलेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला २ हजार ५०० जणांकडून ५१७.३९ कोटी रुपये देणगीपोटी मिळाले..युद्धामुळे संकट! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार? PM मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, बोलावली बैठक.भाजपला मिळालेली देणगी ही काँग्रेस, आप, माकप, एनपीपी या पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणगीच्या दहापटींहून जास्त आहे. यात बहुजन समाज पार्टीने मोठा खुलासा केला आहे. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त एकही देणगी मिळाली नाही.पक्षाकडून गेल्या १९ वर्षांपासून कमी रुपयांची देणगी स्वीकारली जाते..एकूण देणग्यांमध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ४ हजार १०४ कोटींची वाढ झालीय. यात फक्त भाजपच्याच देणगींमध्ये १७१ टक्क्यांची वाढ झालीय. भाजपला २०२३-२४मद्ये २२४३ कोटी रुपये मिळाले होते. तर काँग्रेसच्या देणगीत ८४ टक्के वाढ झालीय. आम आदमी पार्टीला २७.०४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर एनपीपीला १.९४ कोटी रुपये देणगी मिळालीय..कॉर्पोरेट देणगी ६ हजार १२८.७८ कोटी रुपये इतकी आहे. यात ३ हजार २४४ जणांकडून देणगी दिली गेलीय. तर वैयक्तिक देणगी ५०५.६६ कोटी रुपये आहे. ७ हजार ९०० जणांनी ही देणगी दिली आहे. भाजपला सर्वाधिक कॉर्पोरेट सेक्टरमधून तब्बल ५ हजार ७१७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यात सिरम इन्स्टिट्यूटने १०० कोटी तर Rungta Sonsकडून 95 कोटी रुपये भाजपला देण्यात आलेत. देशात राजकीय देणग्यांमधील सर्वात मोठ्या देणग्या कॉर्पोरेट सेक्टरमधून येतात आणि यामध्ये भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत.