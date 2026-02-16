SC On Pre Marriage: लग्नापूर्वी कुणावरही विश्वास ठेऊ नका; नातेसंबंधांत सजगता महत्त्वाची, न्यायालयाने का व्यक्त केली चिंता?

सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि लग्नाचे आश्वासन देण्याच्या प्रकरणातील जामीन अर्जावर सुनावणी करताना विवाहपूर्व संबंधांवर कडक टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लग्नापूर्वी पुरुष आणि स्त्री अनोळखी असतात आणि विवाहपूर्व शारीरिक संबंध ठेवण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एका तरुणीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली असलेल्या एका पुरूषाच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. .विवाहित असूनही तक्रारदाराला लग्नाचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवल्याचा आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचा आरोप असलेल्या एका पुरूषाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले की, लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ते म्हणाले, "आपण रूढीवादी असू शकतो, परंतु लग्नापूर्वी, एक पुरुष आणि एक स्त्री अनोळखी असतात. त्यांच्या नात्यात कितीही चढ-उतार आले तरी, लग्नापूर्वी ते शारीरिक संबंध कसे ठेवू शकतात हे आपल्याला समजू शकत नाही." .तुमचे आई-वडील कोण हे आम्हीच ठरवायचं का? SIR प्रकरणी याचिकेवर CJI सूर्यकांत यांची नाराजी.ते पुढे म्हणाले, "तुम्ही खूप काळजी घेतली पाहिजे. लग्नापूर्वी कोणीही कोणावर विश्वास ठेवू नये. फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे आहे की, सुमारे ३० वर्षीय तक्रारदार २०२२ मध्ये एका विवाह वेबसाइटवर याचिकाकर्त्याला भेटला आणि त्याने दिल्ली आणि नंतर दुबईमध्ये तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन अनेक वेळा तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, महिला आणि पुरूष २०२२ मध्ये एका वैवाहिक सेवा वेबसाइटद्वारे भेटले होते. फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे की, पुरूषाने महिलेला लग्न करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्या आधारावर महिलेने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले..तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की, त्याच्या आग्रहावरून ती दुबईला गेली. जिथे त्याने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि तिच्या संमतीशिवाय अंतरंग व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. जर तिने आक्षेप घेतला तर ते प्रसारित करण्याची धमकी दिली. फिर्यादीनुसार, महिलेला नंतर कळले की तो पुरूष आधीच विवाहित होता आणि जानेवारी २०२४ मध्ये त्याने पंजाबमध्ये दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी तक्रारदार याचिकाकर्त्याला भेटण्यासाठी दुबईला का गेला असा प्रश्न विचारला. .Rajpal Yadav Granted Interim Bail: राजपाल यादवला ‘चेक बाउन्स’ प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर, मात्र.....जेव्हा सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले की, दोघे एका वैवाहिक वेबसाइटवर भेटले होते आणि लग्न करण्याचा विचार करत होते. तेव्हा न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी टिप्पणी केली की जर महिला लग्नाबद्दल गंभीर असेल तर तिने लग्नापूर्वी प्रवास करू नये. न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, "जर ती या प्रकरणाबाबत इतकी कडक असती तर तिने लग्नाआधी जाऊ नये. आम्ही त्यांना मध्यस्थीकडे पाठवू. ही अशी प्रकरणे नाहीत जिथे संमतीने झालेल्या नात्याला खटला चालवून शिक्षा दिली पाहिजे." या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.