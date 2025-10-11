Amir Khan Muttaki: पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना का आमंत्रित केले नाही? अखेर अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांनी दिले उत्तर, म्हणाले...

अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे भारतात राजकीय गोंधळ उडाला आहे. महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. ज्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुत्ताकी यांनी "आम्ही महिलांना नकार दिला नाही" असे उत्तर देत भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध सुधारतील अशी आशा व्यक्त केली..अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "आम्ही संबंध आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू. संवाद वाढवू आणि परिस्थिती सुधारू. आम्ही एकाच प्रदेशातील लोक आहोत. आम्ही एकमेकांच्या भाषा बोलू शकतो. आम्ही महिलांना रोखले नाही. भारत भेटीचा त्यांचा उद्देश दारुल उलूम देवबंद, भारत सरकार आणि राजकीय व्यक्तींना भेटणे हा होता. भविष्यात भारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापार आणि राजकीय संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले..तालिबान सरकारच्या मंत्र्याची दिल्लीत पत्रकार परिषद, महिला पत्रकारांना बंदी; एस जयशंकर यांच्यासोबत बैठकीनंतरच्या घटनेनं संताप.मात्र महिलांच्या हक्कांबद्दल थेट प्रश्न विचारण्याचे मुत्ताकी यांनी टाळल्याचे दिसून आले आहे. ते म्हणाले की, प्रत्येक देशाच्या स्वतःच्या परंपरा असतात. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीवर महिलांच्या हक्कांवर बंधने घालण्याचा आरोप बराच काळापासून आहे, असं ते म्हणाले. ही पत्रकार परिषद दिल्लीतील अफगाण दूतावासात झाली. मुत्ताकी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील चर्चेनंतर काही तासांतच. भारतीय बाजूने महिला पत्रकारांचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु पत्रकारांची यादी तालिबान अधिकाऱ्यांनी तयार केली असल्याचे मानले जाते. भारत सरकारने सांगितले की, या कार्यक्रमात परराष्ट्र मंत्रालयाची कोणतीही भूमिका नव्हती..काँग्रेस नेते प्रियांका गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या घटनेवरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. प्रियांका गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, "पंतप्रधान मोदी, कृपया स्पष्ट करा की भारतात तालिबान प्रतिनिधीच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना का काढून टाकण्यात आले? जर महिलांच्या हक्कांबद्दल तुमचे शब्द खरे असतील तर हा अपमान कसा होऊ दिला गेला?".Manipur Politics: शहांच्या भेटीची आमदारांना प्रतीक्षा; मणिपूरचे लोकप्रतिनिधी आठवडाभर दिल्लीत .राहुल गांधी म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही महिला पत्रकारांना व्यासपीठावरून वगळण्याची परवानगी देता, तेव्हा तुम्ही भारतातील प्रत्येक महिलेला दाखवत आहात की तुम्ही त्यांच्यासाठी उभे राहू शकत नाही." पी. चिदंबरम यांनी पत्रकारांना आवाहन केले की, अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष पत्रकारांनीही बाहेर येऊन निषेध करावा. महुआ मोइत्रा म्हणाल्या की, भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याची कडक अंमलबजावणी केली जाते, परंतु एका परदेशी कट्टरपंथीयाला महिलांशी भेदभाव करण्याची परवानगी दिली जात आहे - हा एक विरोधाभास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.