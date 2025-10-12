महिला पत्रकारांना का बोलावलं नव्हतं? अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण; म्हणाले, तांत्रिक अडचण

भारत दौऱ्यावर असलेल्या अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर वाद निर्माण झाला होता. त्या पत्रकार परिषदेला महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारला होता. मात्र त्यानंतर आज रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विशेषत: महिला पत्रकारांना निमंत्रण दिलं. पहिल्या पत्रकार परिषदेत महिलांना का बोलावलं नाही यावर अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तक्की यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी म्हटलं की, आमच्या सहकाऱ्यांनी मर्यादीत लोकांची यादी तयार करून निमंत्रण दिलं होतं. यामागे दुसरा काही उद्देश नव्हता. कमी वेळ शिल्लक असताना पत्रकारांना बोलावण्यात आलं होतं. .महिला पत्रकारांना न बोलावण्यामागे तांत्रिक अडचण होती. आमच्या मनात भेदभाव वगैरे नव्हता. तो फक्त प्रशासकीय निर्णय होता असंही मुत्तकी यांनी स्पष्ट केलं. शुक्रवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमिर खान मुत्तक्की यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्या पत्रकार परिषदेला एकही महिला पत्रकार नसल्यानं वाद निर्माण झाला होता..नैतिकता शिकवणारे IAS दाम्पत्य वादात, ५१ कोटींचा ठोठावलेला दंड ४०३२ रुपये केला; १० कोटी लाच घेतल्याचा आरोप.विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडूनही थेट केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. यावर भारत सरकारने स्पष्टीकरण देताना म्हटलं होतं की, अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तक्की यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेच्या आयोजनात भारत सरकारची कोणतीच भूमिका नव्हती. दरम्यान, विरोधकांकडून भारतात तालिबानसारखी बंदी घालणं धक्कादायक असल्याची टीका केली गेली होती..२०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता मिळवली. यानंतर त्यांच्याकडून महिलांचे अधिकार नाकारण्यात आले. तालिबानने महिलांना सहावीनंतर पुढे शिक्षणास बंदी घातलीय. नोकरी करण्यास निर्बंध लादले आहेत. याशिवाय पार्क, जिम, ब्युटी पार्लर यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घालण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.