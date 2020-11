पतीचे गर्लफ्रेंडसोबत लग्न लावून स्वत: घेतला घटस्फोट; उदार पत्नीचं सोशल मीडियावर कौतुक

भोपाळ : विवाहबाह्य संबंधामुळे अनेकदा चांगले आणि सुखी संसार नेस्तनाबुत होतात. अशा संबंधामुळे पती-पत्नींच्या नात्यात फूट पडून विश्वास गमावला जातो, आणि सरतेशेवटी तो संसार मोडण्यात त्याची परिणीती बहुतांश वेळेला होताना दिसते. भारतात अशी अनेक प्रकरणे सर्रास दिसतात. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंध हे चोरटेपणानेच करण्यावर अधिक भर दिला जातो. हे वास्तव आहेच, मात्र या विपरित घटना देखील समाजात घडताना दिसतात. ही घटना ऐकून तुम्ही देखील हैराण व्हाल.

ही घटना आहे भोपळमधील. तीन वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीसोबत ज्या महिलेचे लग्न झाले त्याच महिलेने आपल्या पतीचे लग्न आता त्याच्या प्रेयसीसोबत लावून देण्यास मदत केली आहे. यामुळे बरेचजण त्या महिलेचे कौतुकच करताना दिसत आहेत. झालं असं की आपल्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचं पत्नीला समजलं. पतीला त्या प्रेयसीसोबत रहायचं होतं. हे समजल्यानंतर त्या महिलेने संमजसपणा दाखवत त्या व्यक्तीसोबत घटस्फोट घेतला आणि त्या दोघांचे लग्नदेखील लावून दिले. पतीला अडचणीत न आणता तिने हे कृत्य पार पाडले.

Bhopal: After 3 years of marriage, wife helps husband get married to his girlfriend.

"He wanted to be in marital relationship with both which isn't legally possible. But the wife is very mature, she divorced him & helped him marry his girlfriend," says lawyer.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/hT5SKouMip

— ANI (@ANI) November 7, 2020