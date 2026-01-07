Railway News: रेल्वेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल! मुलींना आरोग्य लाभ आणि प्रवास पास मिळणार, पण कोणत्या? जाणून घ्या...

भारतीय रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मृत्यूनंतरही आरोग्य लाभ आणि प्रवास पास मिळू शकतील. या निर्णयामुळे पेन्शन किंवा इतर सरकारी लाभांवर अवलंबून असलेल्या हजारो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना दिलासा मिळेल..पूर्वीच्या प्रणालीनुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवेला "विधवा पास" आणि निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत आरोग्य योजना (RELHS) अंतर्गत मोफत वैद्यकीय लाभ मिळत होते. पत्नीच्या मृत्यूनंतर हे फायदे अवलंबून असलेल्या मुलींना उपलब्ध नव्हते. ज्यामुळे त्यांना रुग्णालये आणि रेल्वे कार्यालयांमध्ये जावे लागत असे..KCC Loan: शेतकऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतचे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज कधीपासून मिळणार? मोठी अपडेट आली समोर.रेल्वे बोर्डाने आता स्पष्ट केले आहे की, दुय्यम कुटुंब पेन्शन मिळवणाऱ्या मुलींना रेल्वे कुटुंबाचा अविभाज्य भाग मानले जाईल. त्यांना रेल्वे रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील. आरोग्य संचालनालयाने पुष्टी केली आहे की, अवलंबित्व निकष पूर्ण करणाऱ्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना या योजनेतून वगळले जाणार नाही. युनिव्हर्सल मेडिकल आयडेंटिटी कार्ड (UMID) देखील प्राधान्याने जारी केले जातील..अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेने प्रवास सुविधांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. पूर्वी पत्नीच्या मृत्यूनंतर विधवा पासची मुदत संपत असे. परंतु आता तो कुटुंबातील सर्वात मोठ्या पात्र मुलीला हस्तांतरित केला जाईल. नियमांनुसार पात्र असल्यास, इतर अवलंबून सदस्य देखील या पासचा वापर करून प्रवास करू शकतील. यामुळे मुलींना अतिरिक्त खर्चाशिवाय देशभर प्रवास करता येईल. उत्तर मध्य रेल्वे (एनसीआर) चे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी यांनी सांगितले की, ही सुविधा एनसीआर झोनमध्ये लागू करण्यात आली आहे. ती काटेकोरपणे अंमलात आणली जाईल. .EPF Salary Limit : लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! ‘EPF’साठी नवीन पगार मर्यादा लवकरच होणार निश्चित.उत्तर मध्य रेल्वे पुरुष संघाचे सरचिटणीस आरडी यादव म्हणाले की, ही कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. तज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ महिलांना सक्षम बनवता येणार नाही तर रेल्वेची सामाजिक प्रतिमा देखील सुधारेल. रेल्वे बोर्डाच्या अलीकडील परिपत्रक आणि स्पष्टीकरणांच्या अनुषंगाने हा बदल RELHS-97 ला अधिक उदार बनवतो आणि नियम पारित करतो. अवलंबित मुली आता भेदभावाशिवाय आरोग्य आणि प्रवास लाभांचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षा आणि स्वावलंबन मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.