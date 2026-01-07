देश

Railway News: रेल्वेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल! मुलींना आरोग्य लाभ आणि प्रवास पास मिळणार, पण कोणत्या? जाणून घ्या...

Railway Employee Death Benefits: भारतीय रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी एका मोठ्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मृत्यूनंतरही आरोग्य लाभ आणि प्रवास पास मिळू शकतील. या निर्णयामुळे पेन्शन किंवा इतर सरकारी लाभांवर अवलंबून असलेल्या हजारो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना दिलासा मिळेल.

