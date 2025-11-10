Maharashtra Alert Delhi Blast : दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात जोरदार हालचाली, पुण्यात अलर्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘वर्षा’वर पोलिसांची घेतली बैठक

Delhi Bomb Blast : दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातही अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांनी शहरातील सर्व महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन, स्वारगेट, शिवाजीनगर बसस्थानक, विमानतळ, मॉल्स, धार्मिक स्थळे आणि प्रमुख चौकांवर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी सुरू आहे. पुणे पोलिसांकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..हरियाणातील फरीदाबाद येथून सुमारे ३६० किलो संभाव्य अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आल्यानंतर आज दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, दिल्लीतील स्फोटाच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पोलिसांना सतर्क राहण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व सुरक्षा आणि तपास यंत्रणांना हाय अलर्टवर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली आहे..फॉरेन्सिक पथक दाखललाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ झालेल्या स्फोटानंतर घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले आहे. सर्व यंत्रणा, एफएसएल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) आणि एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. या घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही आमच्याशी संपर्क साधला असून त्यांना वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली..Delhi Bomb Blast Fire Officer Video : दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी सर्वात पहिल्यांदा पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं.दिल्ली पोलिस आयुक्त सतीश गोलचा यांनी सांगितले, “आज सायंकाळी सुमारे ६.५२ वाजता एक हळूगतीने जाणारे वाहन सिग्नलवर थांबले होते. त्या वाहनात स्फोट झाला आणि या स्फोटामुळे आसपास उभ्या असलेल्या काही वाहनांचेही नुकसान झाले. सर्व यंत्रणा, एफएसएल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) आणि एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. या घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाले आहेत. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही आमच्याशी संपर्क साधला असून त्यांना वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.