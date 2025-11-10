देश

Maharashtra Alert Delhi Blast : दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात जोरदार हालचाली, पुण्यात अलर्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘वर्षा’वर पोलिसांची घेतली बैठक

CM Devendra Fadnavis : दिल्लीतील स्फोटानंतर महाराष्ट्रात सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून पुण्यासह राज्यभर अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
CM Devendra Fadnavis

दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात जोरदार हालचाली, पुण्यात अलर्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘वर्षा’वर पोलिसांची घेतली बैठक

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Delhi Bomb Blast : दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातही अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांनी शहरातील सर्व महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन, स्वारगेट, शिवाजीनगर बसस्थानक, विमानतळ, मॉल्स, धार्मिक स्थळे आणि प्रमुख चौकांवर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी सुरू आहे. पुणे पोलिसांकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

CM Devendra Fadnavis

