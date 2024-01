Nitish Kumar: नितीश कुमार पुन्हा पलटी मारणार? ममतांनंतर बदलला काँग्रेसबाबतचा सूर

पटना : ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमध्ये आपण स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं काल जाहीर केलं. यामुळं इंडिया आघाडीला मोठा झटका बसला होता. त्यानंतर आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी देखील इंडिया आघाडीला घरचा आहेर दिला आहे. काँग्रेसला त्यांनी युपीए सरकार आणि घराणेशाहीवरुन टार्गेट केलं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं मात्र कौतुक केलं आहे. (After Mamata Banerjee Nitish Kumar targeted congress INDIA Bloc again on the backfoot)