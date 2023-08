नवी दिल्ली : बदनामी प्रकरणात शिक्षा झाल्यामुळं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आपली खासदारकी आणि सरकारी निवासस्थान गमवावं लागलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्षेला स्थिगिती मिळाल्यानं त्यांना काल खासदरारी पुन्हा बहाल करण्यात आली. त्यानंतर आज सरकारी निवासस्थानही देण्यात आलं आहे. त्यामुळं पूर्वी राहत असलेल्या 12 तुघलक लेन याच ठिकाणी राहुल गांधी पुन्हा वास्तव्यास येणार आहेत. (After revival of MP post Rahul Gandhi got Official Home again)