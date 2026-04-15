Noida Protest: नोएडात राडा झाला तर एजन्सी होणार 'ब्लॅकलिस्ट'! जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश; पगार थेट बँक खात्यात जमा करा

नोएडा आणि ग्रेटर नोएडाच्या औद्योगिक क्षेत्रात झालेला हिंसाचार आणि कामगारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. कामगारांना कामावर पुरवणाऱ्या आऊटसोर्सिंग एजन्सी आणि कंत्राटदारांसाठी (Contractors) नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांनी आऊटसोर्सिंग एजन्सी आणि कंत्राटदारांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. औद्योगिक क्षेत्रातील शांतता भंग होऊ नये आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता..उपद्रव करणाऱ्या एजन्सीवर होणार कारवाईजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगांना मजूर पुरवण्याची जबाबदारी एजन्सीची असल्याने तिथली शांतता राखणे ही देखील त्यांचीच जबाबदारी आहे.जर कोणत्याही एजन्सीचा कामगार हिंसाचारात किंवा तोडफोडीत सामील असल्याचे आढळले, तर प्रशासनाकडून त्या एजन्सीला जबाबदार धरले जाईल. अशा एजन्सीला तात्काळ 'ब्लॅकलिस्ट' (काळ्या यादीत) टाकले जाईल आणि त्यांचा व्यवसाय करण्याचा परवाना कायमचा रद्द केला जाईल..नव्या पगारवाढीची काटेकोर अंमलबजावणीकामगारांच्या असंतोषाचे मुख्य कारण असलेल्या पगाराबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. सरकारने ठरवून दिलेले नवीन किमान वेतन कोणत्याही कपातशिवाय देणे आता बंधनकारक आहे:अकुशल कामगार: १३,६९० रुपये प्रति महिना.अर्धकुशल कामगार: १५,०५९ रुपये प्रति महिना.कुशल कामगार: १६,८६८ रुपये प्रति महिना.पगार थेट बँक खात्यात (Direct Transfer).कंत्राटदारांकडून होणारे कामगारांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत की, सर्व मजुरांचा पगार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यातच जमा झाला पाहिजे. रोख स्वरूपात पगार देणे किंवा त्यात कपात करणे हा गुन्हा मानला जाईल.प्रशासनाने उद्योजकांना आणि कामगारांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. मजुरांच्या हितासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, मात्र कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.