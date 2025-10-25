दारूच्या ठेक्यावर कारवाई करायला पोलीस गेले, प्यायला गेलेल्यानं कार वेगात पळवली; ५ जणांचा चिरडून मृत्यू, अनेकजण जखमी

भरधाव टाटा नेक्सॉन कारनं धडक दिल्यानं आग्र्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे तर अनेकजण जखमी झाले आहेत.शुक्रवारी रात्री आग्र्यातील नगला बुढी इथं हा अपघात झाला. कारने दुचाकीस्वाराला धडक दिल्यानंतर आरडाओरडा झाला. त्यानंतर कार रस्त्याकडेलाच एका घराबाहेर बसलेल्या लोकांच्या दिशेनं गेली. यात चिरडून पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत..कारने रस्त्याकडेला बसलेल्या लोकांना चिरडल्यानंतर पुढे ५० मीटरपर्यंत फरफटत नेलं. त्यानंतर एका भिंतीला धडकून कार थांबली. या अपघातात कारचा चुराडा झाला. स्थानिकांनी कारखाली चिरडलेल्या लोकांना बाहेर काढलं. त्यांची प्रकृती गंभीर होती. यापैकी काहींचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला..हवा तसा अहवाल देण्यासाठी पोलिसांचा दबाव, महिला डॉक्टरचे चार पानी पत्रात खळबळजनक आरोप.स्थानिकांनी या अपघातानंतर संताप व्यक्त केला आहे. पोलिसांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. परिसरात दारूची दुकानं असून उघड्यावरच दारू विकली जाते. दारूची दुकानं बंद करण्याची मागणी सातत्यानं केली जाते. अपघातग्रस्त चालकही दारुच्या दुकानावर होता. पोलीस येताना पाहून त्यानं गडबडीत गाडी पळवली. यानंतर दुचाकीसह लोकांना धडक दिली..दरम्यान, अपघातानंतर स्थानिकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज करत जमावाला पांगवत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारचालक दयालबाग इथं राहणारा असून त्याचं नाव अंशुल गुप्ता असं आहे. त्याला ताब्यात घेण्यात आलंय. तो सध्या काही सांगण्याच्या स्थितीत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.