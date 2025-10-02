Durga Visarjan Tragedy : दसऱ्याच्या उत्सवाला गालबोट, दुर्गादेवीचे विसर्जन करताना ६ तरुण बुडाले, दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ

Summaryघटनेनंतर गावात व परिसरात हळहळ आणि आक्रोश पसरला.पोलीस आणि स्थानिकांनी मिळून बचावकार्य सुरू केले आहे.डीसीपी अतुल शर्मा यांनी सांगितले की विसर्जनासाठी नदीकाठावर वेगळी जागा निश्चित केली होती..उत्तरप्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यातील एका गावात नदीत दुर्गा मूर्ती विसर्जनादरम्यान गुरुवारी दुपारी एक मोठा अपघात घडला. दुर्गा मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी नदीत उतरलेले सात जण बुडाले, त्यामुळे एक खळबळ उडाली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू केले. एका तरुणाला नदीतून बाहेर काढण्यात आले, तर बुडालेले सहा जण बेपत्ता आहेत. कुटुंबातील सदस्य नदीतील दुर्गा मूर्तीसमोर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत आहेत. बचावकार्य सुरू आहे..खेरागड पोलीस स्टेशनच्या माहितीनुसार, सकाळपासूनच डुंगरवाला गावात उंटगान नदीत दुर्गा मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. तेथे पुरुष आणि महिलांची गर्दी जमली होती. दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास काही तरुण दुर्गा मूर्ती घेऊन गेले. विसर्जनादरम्यान अचानक अनेक मुले नदीत बुडू लागली. हे पाहून उर्वरित साथीदार दुर्गा मूर्ती सोडून बाहेर आले. नदीच्या जोरदार प्रवाहाने सात तरुणांना नदीत वाहून नेले, ज्यामुळे व्यापक आक्रोश निर्माण झाला. माहिती मिळताच पोलिसांनी बचावकार्य सुरू केले..Georai News : गेवराईच्या नदीकाठावरील त्या पूरग्रस्तांना चिखलातच दसरा साजरा करण्याची आली वेळ; चिखलाच्या खचाने साफसफाई करण्यासाठी कमी पडला अवधी. पश्चिम विभागाचे डीसीपी अतुल शर्मा यांनी सांगितले की, पोलिसांनी दुर्गा मूर्तींच्या विसर्जनासाठी उंटगन नदीच्या पुलाखालून एक जागा तयार केली होती. लोक तिथे मूर्तींचे विसर्जन करत होते. काही लोक नदीच्या मध्यभागी मूर्तींचे विसर्जन करणार असताना पोलिसांनी त्यांना रोखले. लोकांनी सांगितले की ते कैला देवीला जात आहेत, परंतु मूर्तींचे विसर्जन न करताच परतले. डुंगरवाला गावात नदीकाठावर मूर्तींचे विसर्जन करत असताना हा अपघात झाला.. FAQs प्रश्न 1: अपघात कुठे घडला? ➡️ आग्रा जिल्ह्यातील डुंगरवाला गावाजवळ उंटगान नदीत.प्रश्न 2: किती लोक नदीत बुडाले? ➡️ सात जण नदीत बुडाले, त्यापैकी सहा अद्याप बेपत्ता आहेत.प्रश्न 3: अपघात कसा घडला? ➡️ दुर्गा मूर्ती विसर्जन करताना नदीच्या जोरदार प्रवाहात सात तरुण वाहून गेले.प्रश्न 4: पोलिसांनी कोणती पावले उचलली? ➡️ घटनास्थळी पोलीस तातडीने पोहोचले व स्थानिकांसह बचावकार्य सुरू केले.प्रश्न 5: मूर्ती विसर्जनासाठी ठराविक जागा होती का? ➡️ होय, पोलिसांनी नदीकाठावर सुरक्षित विसर्जनासाठी जागा निश्चित केली होती.प्रश्न 6: अपघातानंतर गावातील परिस्थिती कशी आहे? ➡️ गावात शोक, भीती आणि हळहळ पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.