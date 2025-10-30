VIDEO : स्विफ्ट कारने तीन वर्षांच्या चिमुरडीला चिरडले, पण नशिबाने...; CCTV मध्ये कैद झाला अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

अहमदाबाद : गुजरातमधील अहमदाबादच्या नोबल नगर परिसरात घडलेली एक भीषण घटना अक्षरशः चमत्कारात बदलली. शिव बंगला परिसरात खेळत असलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीला एका अल्पवयीन मुलाने कारखाली (Ahmedabad Accident) चिरडले, परंतु ती मुलगी चमत्कारिकरित्या बचावली..घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की, निळ्या रंगाची स्विफ्ट कार चालवणारा अल्पवयीन मुलगा सोसायटीत प्रवेश करत असताना घराबाहेर खेळणाऱ्या मुलीकडे दुर्लक्ष करतो. काही क्षणांतच कार थेट मुलीच्या अंगावर जाते आणि ती गाडीखाली अडकते. परंतु, गाडी थांबताच मुलगी स्वतःच बाहेर येते आणि धावत निघून जाते..हे दृश्य पाहणाऱ्यांचा थरकाप उडाला. सर्वांनी मोठ्याने आरडाओरडा करून चालकाला गाडी थांबवण्यास सांगितले. या गोंधळानंतर परिसरात लोकांची मोठी गर्दी जमली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका महिलेने, जी मुलीची आई असल्याचे समजते, संतापाच्या भरात त्या मुलाला चापट मारल्याचेही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसते..पोलिसांचा तपास सुरूविशेष म्हणजे, अपघातग्रस्त कारवर नंबर प्लेट नव्हती, ज्यामुळे पोलिसांच्या तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. एका वृत्तानुसार, या प्रकरणी अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अल्पवयीन चालक आणि कार मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. ही घटना केवळ एका चिमुरडीचा जीव वाचल्यामुळे 'चमत्कारिक' ठरली असली, तरीही अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवू देणाऱ्या पालकांच्या निष्काळजीपणावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.