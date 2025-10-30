देश

VIDEO : स्विफ्ट कारने तीन वर्षांच्या चिमुरडीला चिरडले, पण नशिबाने...; CCTV मध्ये कैद झाला अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

Minor Driver Runs Over Child in Ahmedabad : अहमदाबादच्या नोबल नगर भागात अल्पवयीन चालकाच्या कारने तीन वर्षांच्या चिमुरडीला चिरडले, पण नशिबाच्या जोरावर ती चमत्कारिकरित्या वाचली.
बाळकृष्ण मधाळे
अहमदाबाद : गुजरातमधील अहमदाबादच्या नोबल नगर परिसरात घडलेली एक भीषण घटना अक्षरशः चमत्कारात बदलली. शिव बंगला परिसरात खेळत असलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीला एका अल्पवयीन मुलाने कारखाली (Ahmedabad Accident) चिरडले, परंतु ती मुलगी चमत्कारिकरित्या बचावली.

