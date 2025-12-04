देश

Indigo Emergency Landing : अहमदाबाद विमानतळावर 'इंडिगो' विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग; बॉम्बच्या धमकीने उडाली खळबळ!

Indigo aircraft seen after making an emergency landing at Ahmedabad Airport following a reported bomb threat, prompting full security inspection.

Indigo emergency landing at Ahmedabad Airport after a bomb threat: अहमदाबाद विमानतळावर मदिनाहून हैदराबादला जाणाऱ्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. बॉम्बच्या धमकीनंतर हे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मदिनाहून हैदराबादला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचे एका प्रवाशाने संशयास्पद वर्तन केल्यामुळे अहमदाबाद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच, पोलिस आणि सुरक्षा दल तत्काळ विमानतळावर पोहोचले, त्यांनी विमानातील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि चौकशी सुरू करण्यात आली.

संशयास्पद वर्तन असलेल्या प्रवाशाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे आणि विमानाची कसून तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणात पोलिस कारवाई सुरू असल्याची पुष्टी झोन ​​४ चे डीसीपी अतुल बन्सल यांनी केली.

इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या (InterGlobe Aviation) शेअरमध्ये गुरुवारी (5 डिसेंबर) सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाली. निफ्टीवर हा शेअर जवळपास 3 टक्के घसरला. बुधवारी इंडिगोच्या सुमारे 200 फ्लाइट्स रद्द झाल्यानंतर शेअरमध्ये ही घसरण दिसली. गेल्या काही वर्षांतील इंडिगोसाठीची ही सर्वात मोठी ऑपरेशनल अडचण मानली जात आहे.

