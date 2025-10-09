Crime News : हुंड्याचे पैसे घेऊन ये नाही तर तुझ्या धाकट्या बहिणीला... सासरच्या लोकांची अजब मागणी; विवाहितेसह माहेरचेही हादरले

Summary अहमदाबाद जिल्ह्यातील खेडा गावात सासरच्यांनी सुनेच्या धाकट्या बहिणीला हुंड्यात मागितल्याची धक्कादायक घटना.विवाहित महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून तिचा विवाह डिसेंबर 2024 मध्ये झाला होता. सासरच्यांनी तिच्या धाकट्या बहिणीचे लग्न दिराशी लावण्यासाठी दबाव आणला..अहमदाबादच्या खेडा जिल्ह्यातून एक लाजिरवाणी आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तुम्ही लोकांना हुंडा म्हणून पैसे आणि गाड्या मागताना पाहिले असेल, परंतु येथील एका गावात सासरच्यांनी त्यांच्या सुनेच्या धाकट्या बहिणीलाच हुंड्यात सासरी घेऊन येण्याची म्हणून मागणी केली. एका २३ वर्षीय महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे की तिच्या सासरच्यांनी त्यांच्या अविवाहित धाकट्या मुलासाठी तिच्या धाकट्या बहिणीच हुंडा म्हणून मागितली आहे. .बहिणीचे लग्न दिराशी लावण्यासाठी दबावटाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दोन्ही कुटुंबे एकाच समुदायातील आहेत आणि पीडितेच्या सासरच्यांना त्यांच्या धाकट्या मुलासाठी त्यांच्या जातीत योग्य वधू सापडत नव्हती, म्हणून त्यांनी त्यांच्या सुनेवर तिच्या धाकट्या बहिणीचे लग्न तिच्या दिराशी लावण्यासाठी दबाव आणला..एफआयआरनुसार, पीडित महिलेचा विवाह डिसेंबर २०२४ मध्ये झाला होता. ती सहा महिन्यांची गर्भवती होती तेव्हा तिच्या सासरच्या लोकांनी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. तिच्या तक्रारीत पीडितेने म्हटले आहे की, “माझ्या सासरच्यांनी मला सांगितले की, माझ्या पालकांकडे पैसे माग किंवा तुझ्या धाकट्या बहिणीचे लग्न तुझ्या दीराशी करून दे, कारण आम्हाला मुलासाठी योग्य वधू सापडत नाही.” .कारचीही मागणीतिने तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, म्हणाली की, जेव्हा तिने असे करण्यास नकार दिला तेव्हा तिच्या सासरच्यांनी तिला धमकावले.तिला सांगितले की, जर तिला त्यांच्या घरात राहायचे असेल तर तिने तिच्या वडिलांकडून कार घ्यावी. महिलेने आरोप केला की तिच्या कुटुंबावर वारंवार पैसे देण्यासाठी दबाव आणला जात होता. ती म्हणाली, “माझ्या वडिलांनी १४ ऑगस्ट रोजी ५०,००० रुपये आणि २३ ऑगस्ट रोजी अडीच लाख रुपये दिले, परंतु तरीही त्यांनी आणखी १ लाख रुपये मागितले. जेव्हा माझे वडील उर्वरित रक्कम देऊ शकले नाहीत, तेव्हा माझ्या सासरच्यांनी माझ्या गळ्यावर चाकू धरला आणि मला जीवे मारण्याची धमकी दिली.”.हुंड्यासाठी विवाहितांचा वाढतोय कौटुंबिक छळ! ‘माहेरहून पैसे आण नाहीतर मूल होऊ देणार नाही’, सासरच्यांची विवाहितेला धमकी; पैशासाठी मेव्हण्याचे तुकडे करण्याची पतीची धमकी.गरोदरपणात मारहाणपीडित महिलेने सांगितले की तिला दोन दिवस खोलीत कोंडून ठेवण्यात आले आणि गर्भ तिला खूप मारहाण करण्यात आली. ती म्हणाली, "त्यांनी मला माझ्या पालकांशी बोलू नको किंवा कोणाला फोन करू नको असे सांगितले. मी वाद घातला तेव्हा त्यांनी मला मारहाण केली आणि पोटात लाथही मारली.".FAQs प्र1. ही घटना कुठे घडली? ➡️ ही घटना गुजरातमधील अहमदाबाद जिल्ह्यातील खेडा गावात घडली.प्र2. पीडित महिलेचा विवाह कधी झाला होता? ➡️ तिचा विवाह डिसेंबर 2024 मध्ये झाला होता.प्र3. सासरच्यांची अजब मागणी काय होती? ➡️ त्यांनी सुनेच्या धाकट्या बहिणीचे लग्न त्यांच्या धाकट्या मुलाशी म्हणजेच दिराशी लावण्याची मागणी केली.प्र4. हुंड्याच्या रूपात आणखी काय मागण्यात आले? ➡️ सासरच्यांनी पैशांसोबत कारची मागणी केली.प्र5. पीडितेवर कशाप्रकारे अत्याचार करण्यात आले? ➡️ तिच्यावर गर्भावस्थेत मारहाण, धमक्या आणि मानसिक छळ करण्यात आला.प्र6. महिलेने पोलिसांत काय तक्रार दाखल केली आहे? ➡️ तिने सासरच्यांवर हुंड्याची मागणी, धमक्या, आणि शारीरिक अत्याचार केल्याची तक्रार दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.