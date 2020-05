परप्रांतिय कामगारांचा उद्रेक; पोलिसांवर दगडफेक

अहमदाबाद : गेल्या काही दिवासांपासून दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजूरांना घरी जाण्यासाठी केंद्राने रेल्वे विभागामार्फत श्रमिक एक्सप्रेस गाड्यांची सोय केली आहे. मात्र, देशाच्या काही भागांत अजुनही मजूर व कामगार अडकून पडले आहेत. गुजरातमध्ये रोजगारासाठी आलेल्या परप्रांतीय मजुरांचा उद्रेक झाल्याचे आज (ता. १८) पाहायला मिळाले. त्यांनी पोलिसांवर दगडफेकही केली.

अहमदाबादमध्ये घरी जाण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या १०० परप्रांतीय कामगारांनी पोलिस आणि रस्त्यावरुन चालणाऱ्या नागरिकांवर दगडफेक केली आहे. या घटनेत दोन पोलिस कर्मचारी जमखी झाले असून जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या व लाठीचार्जचा वापर करावा लागला.

When Police stopped them they pelted stones, went to Vastrapur&vandalised 2 Police vehicles. They also vandalized the office at a construction site. 250 people have been rounded up. Action will be taken against culprits.Situation under control: Pravin Mal, DCP (Zone-1) #Ahmedabad https://t.co/eklCFS778y pic.twitter.com/4IjtUCXip4

— ANI (@ANI) May 18, 2020