Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान अपघातात पायलट दोषी? इटालियन वृत्तपत्राच्या दाव्यावर भारताची प्रतिक्रिया

AAIB denies allegations of deliberate fuel cut-off, urges media restraint amid ongoing investigation: इटालियन वृत्तपत्राने केलेले दावे तपास संस्थेने फेटाळून लावले आहेत. याबाबतचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.
संतोष कानडे
Air India Plane Crash: मागच्या वर्षी अहमदाबाद येथे विमान दुर्घटना झाली होती. हा अपघात जाणीवपूर्वक घडवून आणल्याचा निष्कर्ष इटालियन वृत्तपत्राने काढला होता. मात्र एएआयबीने गुरुवारी हा दावा फेटाळून लावला. हा दावा चुकीचा आणि काल्पनिक असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

