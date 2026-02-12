Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान अपघातात पायलट दोषी? इटालियन वृत्तपत्राच्या दाव्यावर भारताची प्रतिक्रिया

Air India Plane Crash: मागच्या वर्षी अहमदाबाद येथे विमान दुर्घटना झाली होती. हा अपघात जाणीवपूर्वक घडवून आणल्याचा निष्कर्ष इटालियन वृत्तपत्राने काढला होता. मात्र एएआयबीने गुरुवारी हा दावा फेटाळून लावला. हा दावा चुकीचा आणि काल्पनिक असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे..Corriere della Sera या इटालियन दैनिकाने अज्ञात सूत्रांचा हवाला देत एक वृत्त दिलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, विमानामध्ये कुठलाही तांत्रिक बिघाड झालेला नव्हता. तर ही घटना जाणीवपूर्वक घडवून आणली होती.तपास करणाऱ्या संस्थेने विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता, ही शक्यता नाकारली आहे. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल येत असून हा अपघात जाणीवपूर्वक घडवून आणला, असा दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट केलंय..एएआयबीने कोणताही अंतिम निष्कर्ष निघाला नसल्याचं म्हटलंय. विमान अपघात आणि घटनांचा तपास नियम २०२५ आणि आयसीएओच्या परिशिष्ट १३ अंतर्गत या प्रकरणाची काटेकोरपणे चौकशी सुरु असल्याचं स्पष्ट केलं.तपास एजन्सीने म्हटलं की, यापूर्वी प्रसिद्ध झालेला प्राथमिक अहवालामध्ये चौकशीच्या टप्प्यातील उपलब्ध तथ्यात्मक माहिती होती. मात्र अंतिम अहवालात निष्कर्ष आणि सुरक्षा शिफारशींचा समावेश असेल. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार अहवाल प्रकाशित केला जाणार आहे..AAIB ने उतावीळ झालेल्या माध्यम संस्थेला संयम बाळगण्याचं आणि अंदाज टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. अशा वार्तांकनामुळे सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकतं आणि सुरु असेलला तपासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दरम्यान, इटालियन वृत्तपत्राने दावा केला की- जून २०२५ मध्ये झालेल्या अपघातात त्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला नव्हता तर इंजिनचा इंधन पुरवठा जाणून-बुजून बंद करण्यात आलेला होता. तपास अधिकारी अंतिम अहवाल तयार करीत आहेत, असाही दावा केला गेला. मात्र यसाठी अज्ञात सूत्रांचा उल्लेख केलाय. .प्राथमिक अहवालात नेमकं काय?जुलै २०२५ मध्ये एएआयबीने एक प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात म्हटलं होतं की, उड्डाणानंतर काहीच क्षणांमध्ये विमानाचं इंधन स्वीच 'रन'वरुन 'कट-ऑफ' स्थितीत गेलं होतं. त्यामुळे इंजिनाची शक्ती कमी झाली. कॉकपीट व्हाईस रेकॉर्डरमध्ये रेकॉर्ड झालेल्या संवादानुसार, एक पायलट दुसऱ्याला इंधन पुरवठा का बंद केला, असं विचारतो. त्यावर दुसऱ्या पायलटने मी असं केलं नाही, असं म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.