AI Data Center : आंध्र प्रदेशात ११ अब्ज खर्चून १ गीगावॉट क्षमतेचे महाकाय 'डेटा सेंटर' उभारणार; रिलायन्स, ब्रुकफिल्डचा संयुक्त प्रकल्प

नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात देशातील गुंतवणूक वाढत असून, ब्रुकफिल्ड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अमेरिकन डिजिटल रिअल्टी यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या 'डिजिटल कनेक्शन' कंपनीकडून सन २०३० पर्यंत आंध्र प्रदेशात एक गीगावॉट क्षमतेचे 'डेटा सेंटर' उभारणार आहे. या 'डेटा सेंटर'साठी अंदाजे ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर (अंदाजे ९८ हजार कोटी रुपये) गुंतवणूक केली जाणार आहे. .कंपनीच्या निवेदनानुसार, हे 'एआय' क्षेत्रासाठीचे डेटा सेंटर विशाखापट्टणममध्ये ४०० एकरांवर उभारण्यात येणार आहे. अंदाजे ११ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक पाच वर्षांच्या कालावधीत होईल. सन २०३० चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही देशातील दुसरी मोठी गुंतवणूक आहे. यापूर्वी गेल्या महिन्यात 'गुगल'ने १५ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करून आंध्र प्रदेशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (एआय सेंटर) उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये 'डेटा सेंटर'चाही समावेश आहे. 'डिजिटल कनेक्शन'ने या गुंतवणुकीसाठी आंध्र प्रदेश इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट बोर्डसोबत सामंजस्य करार केला आहे..कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ''डिजिटल कनेक्शन डेटा सेंटर हे एआयमुळे वाढणारा कामाचा अतिरिक्त ताण सहजतेने हाताळण्यासाठी खास तयार केलेले आहेत. विविध कंपन्यांना भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या डेटा सेंटरचा उपयोग होईल. मजबूत सबस्टेशन्स, अतिरिक्त वीजपुरवठा आणि उच्च क्षमतेसह पुढील दशकातील नवकल्पनांना चालना मिळणार आहे. कंपनीकडे आधीच चेन्नईमध्ये एक प्रकल्प तयार असून, मुंबईतील चांदिवली परिसरातही एका प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेशात पुढील डेटा सेंटर तयार होणार आहे.''.'एआय डेटा सेंटर' म्हणजे काय?'एआय डेटा सेंटर' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात माहितीची साठवणूक करण्यासाठी तयार केलेली एक सुविधा आहे. त्यात 'मशिन लर्निंग मॉडेल्स' आणि 'अल्गोरिदम' हाताळण्यासाठी संगणकीय संसाधने आहेत. 'एआय अल्गोरिदम' कार्यभार व्यवस्थापन आणि संसाधन वाटप यामध्ये 'डेटा सेंटर'ची महत्त्वाची भूमिका आहे. .'एआय' डेटा सेंटरची वेगवान वाढ आणि वापरामुळे दुष्काळग्रस्त चिलीपासून ते दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत जगभरातील ठिकठिकाणचे पाण्याचे स्थानिक साठे कमी होत चालले आहेत, असेही संशोधन हेनरिक बोल फाउंडेशनच्या ताज्या अहवालात प्रसिद्ध झाले आहे. 'एआय मॉडेल' आणि त्यांचे प्रशिक्षण यासाठी अतिप्रचंड ऊर्जा लागते. 'ओपन एआय'सारख्या कंपन्यांना दर वर्षी शेकडो गिगावॉट नवीन वीज हवी आहे. अनेक देश एकत्रितपणे जितकी वीज वापरतात, तितक्या ऊर्जेची 'एआय'ला भविष्यात गरज भासेल.