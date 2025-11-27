देश

AI Data Center : आंध्र प्रदेशात ११ अब्ज खर्चून १ गीगावॉट क्षमतेचे महाकाय 'डेटा सेंटर' उभारणार; रिलायन्स, ब्रुकफिल्डचा संयुक्त प्रकल्प

Massive AI Data Center Investment in Andhra : ब्रुकफिल्ड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अमेरिकन डिजिटल रिअल्टीच्या 'डिजिटल कनेक्शन' कंपनीकडून आंध्र प्रदेशात सन २०३० पर्यंत $११ अब्ज (९८ हजार कोटी रुपये) खर्च करून १ गीगावॉट क्षमतेचे 'एआय डेटा सेंटर' उभारले जाणार आहे.
नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात देशातील गुंतवणूक वाढत असून, ब्रुकफिल्ड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अमेरिकन डिजिटल रिअल्टी यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘डिजिटल कनेक्शन’ कंपनीकडून सन २०३० पर्यंत आंध्र प्रदेशात एक गीगावॉट क्षमतेचे ‘डेटा सेंटर’ उभारणार आहे. या ‘डेटा सेंटर’साठी अंदाजे ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर (अंदाजे ९८ हजार कोटी रुपये) गुंतवणूक केली जाणार आहे.

