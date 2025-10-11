AIमुळे जॉब जाणार नाही, तर निर्माण होणार? पुढील ५ वर्षात भारतात ४० लाख रोजगार निर्मिती, NITI आयोगाचा दावा

एआयचा वापर अलिकडच्या काळात वेगानं वाढला आहे. यामुळे अनेक नोकऱ्या धोक्यात आल्याच्या चर्चाही होत आहेत. दरम्यान, भारतात पुढील पाच वर्षात ४० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील असं नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलंय. ऑटोमेशन आलं तरी भारतातल्या तंत्रज्ञान आणि ग्राहक अनुभव क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात लाखो नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतील असं निती आयोगानं म्हटलंय..एआय इकॉनॉमीत रोजगार निर्मितीसाठी रोडमॅप या अलिकडे प्रकाशित झालेल्या पेपरमध्ये नीती आय़ोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी एआयबाबत काही मुद्दे मांडले आहेत. यात काम, कामगार आणि एकूण मनुष्यबळ यांच्यात आर्फिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआयमुळे कसा बदल होतोय यावर त्यांनी जोर दिलाय. नीती आयोगाच्या या अहवालात म्हटलं की, एआय हे तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रात वापरताना जोखीम आणि संधी अशा दोन्ही गोष्टी आहेत..तालिबान सरकारच्या मंत्र्याची दिल्लीत पत्रकार परिषद, महिला पत्रकारांना बंदी; एस जयशंकर यांच्यासोबत बैठकीनंतरच्या घटनेनं संताप.भारत सध्या क्रॉस रोडवर आहे. एआयच्या नोकरी आणि बाजारावर होणाऱ्या परिणामांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. यावर धाडसी आणि धोरणात्मक असा कृती आरखडा आखून अंमलबजावणी केल्यास पूर्ण क्षमतेला वाव मिळेल असंही नीती आयोगाने म्हटलंय. भारताची खरी ताकद लोकांमध्ये आहे. ९० लाखांपेक्षा जास्त तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांचा अनुभव असलेलं मनुष्यबळ आपल्याकडे आहे. व्यावसायिक आणि जगातली सर्वात मोठी डिजिटल प्रतिभा, व्यापकता आणि महत्वकांक्षा हे दोन्ही आपल्याकडे आहे. आता आपल्याला गरज, दृष्टी आणि समन्वय या तीन गोष्टींची आवश्यकता आहे असं नीती आयोगाने म्हटलं आहे..आपत्ती किंवा अडचणींना संधीत बदलण्यासाठी थिंक टँकने नॅशनल एआय टॅलेंट मिशनचा प्रस्ताव दिलाय. भारताला एआय कौशल्य आणि क्षमतेत जागतिक पातळीवर केंद्रस्थानी नेणं हा यामागचा उद्देश आहे. थिंक टँक एआय वाढवण्यासाठी त्रिस्तरीय रचना सुचवते. यात शिक्षणात एआय साक्षरता, नॅशनल रिस्किलिंग इंजिन तयार करणं, भागिदारी आणि पायाभूत सुविधांच्या आधारे भारताला एआय प्रतिभेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचा समावेश आहे..भारतात एआय प्रतिभेची मागणी ही आगामी दोन वर्षात ८ लाख ते ८.५ लाखावरून १२ लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. एकत्रित वार्षिक वाढीचं प्रमाण २५ टक्के अपेक्षित असले तरी सध्याची वाढ ही फक्त १५ टक्के इतकी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.