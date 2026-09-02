ऑपरेशनसाठी १४ वर्षे प्रतीक्षेत, AIIMSमध्ये नंबर येण्याआधी १६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; वडिलांचा मृतदेह घेण्यास नकार

मुलीचा आजार बरा होईल, तिच्यावर एक दिवस ऑपरेशन होईल आणि ती पुन्हा सामान्य आयुष्य जगेल, या आशेने कोटा येथील मुकेश पारियानी गेली अनेक वर्षं दिल्लीतील एम्सच्या फेऱ्या मारत होते. मात्र, तब्बल १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांची १६ वर्षीय मुलगी तन्वी हिचा मंगळवारी पहाटे मृत्यू झाला आहे. मुलीच्या मृत्यूनंतर उपचाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत वडिलांनी तिचा मृतदेह घेण्यासच नकार दिला आहे..तन्वी अवघी दोन वर्षांची असताना, म्हणजे २०१२ मध्ये तिला एम्समध्ये आणण्यात आलं होतं. तपासणीत तिला जन्मजात हृदयविकार असल्याचं समोर आलं. तिच्या हृदयात छिद्र होतं आणि फुफ्फुसांकडे जाणाऱ्या रक्तप्रवाहाशी संबंधित गंभीर समस्या होती. २०१४ मधील एम्सच्या कागदपत्रांनुसार, डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला होता. त्यासाठी अंदाजे १.२ लाख रुपये खर्च येईल, असंही सांगण्यात आलं होतं..Shirur News : हाताच्या फ्रॅक्चरच्या शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या महिलेचा शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यु; महिलेच्या कुटूंबियांचा आक्रोश.तन्वीचे वडील मुकेश यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये ऑपरेशनच्या तारखाही ठरल्या होत्या. मात्र, काही ना काही कारणाने शस्त्रक्रिया पुढे ढकलली गेली आणि अखेर ती झालीच नाही. पुढची अनेक वर्षं मुलीच्या उपचारासाठी ते एम्समध्ये ये-जा करत राहिले. दरम्यान, तन्वीची प्रकृती अधिक गंभीर होत गेली..यासंदर्भात बोलताना, एम्सच्या CTVS विभागाचे प्रमुख डॉ. व्ही. देवागुरु यांनी सांगितलं की, २०१८ मध्ये तन्वीच्या शरीररचनेतील गुंतागुंत पाहता शस्त्रक्रिया शक्य नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. फुफ्फुसांना रक्तपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धमन्या नसल्याने ऑपरेशन जीवघेणं ठरू शकत होतं. त्यामुळे औषधांच्या माध्यमातून उपचार सुरू ठेवण्यात आले..Indian Teen Murder Case : कुटुंब कसं संपवायचं?’ AI ला विचारायचा; अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या १७ वर्षीय मुलाने आई अन् भावाची केली हत्या.२४ ऑगस्टला हृदय आणि फुफ्फुस प्रत्यारोपणाच्या मूल्यांकनासाठी तन्वीला पुन्हा एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं. सोमवारी तिची एंडोस्कोपी करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारी पहाटे सुमारे २.५० वाजता तिला थकवा आणि अशक्तपणा जाणवला. तिची ऑक्सिजन पातळी ४८ टक्क्यांवर आली. पहाटे ३.३० वाजता ऑक्सिजन देण्यात आला; मात्र हायपॉक्सिक स्पेलनंतर तिला कार्डियाक अरेस्ट आला. डॉक्टरांनी तिला वाचवण्याचे प्रयत्न केले, मात्र त्यात यश आलं नाही..दरम्यान, मुकेश यांनी डॉक्टरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. एंडोस्कोपीनंतर मुलीची प्रकृती बिघडल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. डॉक्टर कागदपत्रांची मागणी करत होते आणि डिस्चार्ज घेण्यासाठी दबाव टाकत होते, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मुलीच्या मृत्यूचं समाधानकारक कारण सांगण्यात आलं नसल्याचं म्हणत त्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. चौकशी होईपर्यंत मुलीचा मृतदेह स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.