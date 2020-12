ब्रिटनमधील कोरोनाचा नवा स्ट्रेन डिसेंबरपूर्वीच भारतात, AIIMS च्या प्रमुखांनी व्यक्त केली शक्यता

नवी दिल्ली : कोरोनाचा नवा स्ट्रेन गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये सापडला आणि सगळीकडे पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण पसरले. हा नवा स्ट्रेन अत्यंत संसर्गजन्य असून आधीच्या कोरोना व्हायरसपेक्षा अधिक गतीने पसरण्याची क्षमता या स्ट्रेनमध्ये आहे. सध्या भारतात या स्ट्रेनची बाधा झालेले किमान 20 रुग्ण सापडल्याची माहिती आहे. याबाबत बोलताना All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) चे डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी काल बुधवारी सांगितलं की, कोरोनाचा हा नवा स्ट्रेन भारतात डिसेंबर महिन्याआधीच आला असण्याची शक्यता आहे.

It's a possibility that UK strain may have entered India in Nov/early Dec. But if you look at it epidemiologically,this strain leads to an increase in infectiveness. If you look at our data for last 4-6 weeks, there was no spike in cases: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS Delhi https://t.co/zNTptsvVX2 pic.twitter.com/B810OAlWHB

— ANI (@ANI) December 30, 2020