ओवैसींचं योगी आदित्यनाथांना चॅलेंज; 'तुम्ही योगी आहात हे २४ तासात सिद्ध करून दाखवा!'

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्व राजकीय पक्ष व्यस्त आहेत. नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. जमुई विधानसभा मतदार संघातील एका प्रचारसभेदरम्यान बुधवारी (ता.२१) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की, 'ओवैसी आणि गांधी हे पाकिस्तानचे कौतुक करत असतात.'

याचा खरपूस समाचार घेत ओवैसी यांनी योगींवर पलटवार केला आहे. ओवैसी म्हणाले की, 'योगी फ्रस्टेशनमधून असे बोलत आहेत. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी २४ तासात आपण खरे योगी असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे. जेव्हा मी पाकिस्तानात गेलो होतो, तेव्हा मी भारतीय लोकशाहीबद्दल बोललो होतो, हे त्यांना माहित नाही काय?'

I challenge Yogi Adityanath to show proof in 24 hours if he is a true yogi. This shows his frustration. Doesn't he know that I went to Pakistan & talked about Indian democracy?: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on the UP CM's remark that Owaisi & Rahul Gandhi praise Pakistan pic.twitter.com/nkGc0A4vvI

— ANI (@ANI) October 21, 2020