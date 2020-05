... त्यांना दहशतीत रहावेच लागेल, भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुखांचा पाकला इशारा

नवी दिल्ली : भारतातील दहशतवादी हल्ल्याला पाकिस्तानशिवाय अन्य कुणाचाही हात असू शकत नाही, अशा आशयाचे विधान भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख आरकेएस भदोरिया यांनी केले आहे. जेव्हा-जेव्हा भारतीय भूमीवर दहशतवादी हल्ला होईल तेव्हा-तेव्हा पाकिस्तानला दहशतीत रहावे लागेल. जर भयमुक्त व्हायचे असेल तर पाकिस्तानने भारतातील दहशतवादी कृत्ये थांबवावीत, अशा शब्दांत भदोरिया यांनी पाकवर शाब्दिक तोफ डागली आहे. पाकिस्तानच्या हद्दीतील दहशतवादी तळावर कारवाई करण्यासाठी भारतीय लष्कर 24x7 सज्ज आहे, असेही त्यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितले.

#WATCH "If the situation demands so, of course, Indian Air Force is ready 24x7", Indian Air Force Chief RKS Bhadauria to ANI when asked if his force is ready to take out any terrorist camp or launchpad across the Line of Control in Pakistan occupied Kashmir pic.twitter.com/oDRS0GLYac

— ANI (@ANI) May 18, 2020