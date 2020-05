युरोपीयन राष्ट्र कोरोनामुक्त! हा आहे लॉकडाउन हटवणारा जगातील पहिला देश

बर्लिन: कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे सर्वाधिक फटका सहन केल्यानंतर युरोपातील वातावरण हळूहळू पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. इटली आणि फ्रान्समध्ये लॉकडाउन हटवण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. फुटबॉलच्या चाहत्यांना आता मोठ्या लीगची उत्सुकता लागली असून त्यांची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. जगभरात कोरोना विषाणूचे थैमान सुरुच असताना इटली- फ्रान्स ही राष्ट्रे मोठ्या संकटातून सावरत आहेत. युरोपातील एका राष्ट्राने तर कोरोनातून मुक्त झाल्याची घोषणा करत आपल्या देशाच्या सीमाही खुल्या केल्या आहेत.

जागतिक बँकेकडून भारताला 1 अब्ज डॉलरची मदत

शुक्रवारी युरोपातील स्लोवानिया या देशाने आपल्या सीमा खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा करुन लॉकडाउन हटविणारा स्लोवानिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. स्लोवानियाचे पंतप्रधान जनेझ जानसा (Janez Jansa) म्हणाले की, 'यूरोपातील सद्य स्थितीकडे पाहिले तर स्लोवेनिया देश अधिक सुरक्षित आहे. गेल्या १४ दिवसांची कोरोना रुग्णांची आकडेवारी पाहता स्लोवेनिया कोरोनामुक्त घोषित करण्यात आले आहे.' स्लोवेनिया देशातील ही बातमी संपूर्ण जगाला दिलासा देणारी अशीच आहे.

The government continues to relax restrictions adopted due to the #COVID19 epidemichttps://t.co/fOcygAKBbs pic.twitter.com/n7yrlRJULM

— Slovenian Government (@govSlovenia) May 14, 2020