Air India: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! २९ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणांत मोठी कपात; एअर इंडियाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या यादी...

एअर इंडियाने बुधवारी आपल्या २९ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणांमध्ये तात्पुरते बदल आणि कपात जाहीर केली. एअरलाइन पुढील महिन्यात जूनपासून हे बदल लागू करणार असून ते ऑगस्टपर्यंत चालतील. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे काही भागांमध्ये हवाई क्षेत्र सतत बंद असणे आणि जेट इंधनाच्या विक्रमी वाढलेल्या किमती ही विमानसेवेतील या बदलांची आणि कपातीची कारणे आहेत..एअरलाइनने सांगितले की, या परिस्थितीमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर उड्डाणे चालवणे व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य झाले आहे. या बदलांमागील मुख्य उद्देश नेटवर्क अधिक स्थिर करणे आणि प्रवाशांना ऐनवेळी होणारा त्रास टाळणे हा आहे. या कपातीनंतरही, एअरलाइन दरमहा १,२०० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू ठेवेल. एअरलाइनचे नेटवर्क पाच खंडांमध्ये विस्तारलेले असेल. .ज्यामध्ये उत्तर अमेरिकेसाठी ३३ साप्ताहिक उड्डाणे, युरोपसाठी ४७ साप्ताहिक उड्डाणे, यूकेसाठी ५७ साप्ताहिक उड्डाणे, ऑस्ट्रेलियासाठी ८ साप्ताहिक उड्डाणे आणि आफ्रिकेतील आग्नेय आशिया, सुदूर पूर्व, सार्क देश व मॉरिशससाठी १५८ साप्ताहिक उड्डाणे असतील. एअर इंडियाने सांगितले की, या कालावधीत ज्या प्रवाशांचे बुकिंग रद्द झाले आहे किंवा कोणत्याही प्रकारे प्रभावित झाले आहे, त्यांना पर्यायी विमानांमध्ये सामावून घेतले जाईल. त्यांना मोफत पुनर्निर्धारण किंवा संपूर्ण परतावा देखील दिला जाईल. .प्रवाशांना मदत करण्यासाठी एअरलाइनचे २४x७ संपर्क केंद्र आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध असतील. दिल्ली-शिकागो विमानसेवा तात्पुरती बंद राहील. दिल्ली-सॅन फ्रान्सिस्को ही आठवड्यातील उड्डाणे १० वरून सातपर्यंत कमी केली जातील. दिल्ली-टोरोंटो विमानसेवा जुलैपर्यंत गाड्यांची संख्या आठवड्यातील १० वरून पाचवर कमी केली जाईल, तर ऑगस्टपासून ती पुन्हा दररोज धावेल..दिल्ली-व्हँकुव्हर सेवा आठवड्यातील उड्डाणे सातवरून पाचवर कमी केली जातील. मुंबई-न्यूयॉर्क विमानसेवा आठवड्यातून तीनवरून सातपर्यंत वाढवण्यात येईल, तर दिल्ली-न्यूयॉर्क मार्गावर आठवड्यातून सात विमानसेवा सुरूच राहतील. दिल्ली-न्यूअर्क आणि मुंबई-न्यूयॉर्क दरम्यानची विमानसेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात येईल. दिल्ली आणि पॅरिस दरम्यानच्या आठवड्यातील विमानसेवा १४ वरून ७ पर्यंत कमी करण्यात आल्या..दिल्ली आणि कोपनहेगन दरम्यानच्या विमानसेवांची संख्या आठवड्याला चारवरून तीनवर कमी करण्यात आली आहे. दिल्ली-मिलान आठवड्यातील ५ उड्डाणांवरून ४ उड्डाणे करण्यात आली आहेत. दिल्ली-व्हिएन्ना सेवा आठवड्यातील ४ उड्डाणांवरून ३ उड्डाणे करण्यात आली आहेत. दिल्ली-झुरिच दरम्यानच्या विमानसेवा आठवड्यातून ४ वरून ३ पर्यंत कमी करण्यात आल्या..दिल्ली-रोम सेवा प्रति आठवडा चार वरून तीन पर्यंत कमी करण्यात आले. दिल्ली-मेलबर्न सेवा आठवड्यातील विमानसेवा ७ वरून ४ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. दिल्ली-सिडनी दरम्यानच्या विमानसेवा आठवड्यातील ७ वरून ४ पर्यंत कमी करण्यात आल्या.