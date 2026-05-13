Air India: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! २९ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणांत मोठी कपात; एअर इंडियाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या यादी...

Air India latest news: एअर इंडियाने जून ते ऑगस्ट या कालावधीत निवडक आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणे कमी करण्याची आणि काही इतर मार्गांवरील उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.
Vrushal Karmarkar
एअर इंडियाने बुधवारी आपल्या २९ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणांमध्ये तात्पुरते बदल आणि कपात जाहीर केली. एअरलाइन पुढील महिन्यात जूनपासून हे बदल लागू करणार असून ते ऑगस्टपर्यंत चालतील. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे काही भागांमध्ये हवाई क्षेत्र सतत बंद असणे आणि जेट इंधनाच्या विक्रमी वाढलेल्या किमती ही विमानसेवेतील या बदलांची आणि कपातीची कारणे आहेत.

