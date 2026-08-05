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Air India Turbulence: आकाशातच थरार! एअर इंडियाच्या विमानाला जबरदस्त हादरे; १२ जण जखमी, टर्ब्युलन्सने उडवली प्रवाशांची झोप

Air India Flight AI 2379 Hits Severe Turbulence 12 Injured: फुकेत-Delhi उड्डाणादरम्यान तीव्र एअर टर्ब्युलन्स; १३४ प्रवाशांसह विमान हलले, १२ जण जखमी, वैमानिकांच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली.
Air India AI 2379 Turbulence Scare Leaves 12 Injured Flight Makes Safe Landing at Delhi Airport

Air India AI 2379 Turbulence Scare Leaves 12 Injured Flight Makes Safe Landing at Delhi Airport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: थायलंडमधील फुकेत येथून दिल्लीला येणाऱ्या ‘एअर इंडिया’च्या ‘एआय-२३७९’ या विमानाचा मोठा अपघात आज टळला. ‘एअर टर्ब्युलन्स’मुळे (हवेचा असमान दाब) विमानाला हादरे बसून ते खाली आल्यामुळे  बारा प्रवासी तसेच कर्मचारी जखमी झाले.

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