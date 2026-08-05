Air India Turbulence: आकाशातच थरार! एअर इंडियाच्या विमानाला जबरदस्त हादरे; १२ जण जखमी, टर्ब्युलन्सने उडवली प्रवाशांची झोप

नवी दिल्ली: थायलंडमधील फुकेत येथून दिल्लीला येणाऱ्या ‘एअर इंडिया’च्या ‘एआय-२३७९’ या विमानाचा मोठा अपघात आज टळला. ‘एअर टर्ब्युलन्स’मुळे (हवेचा असमान दाब) विमानाला हादरे बसून ते खाली आल्यामुळे बारा प्रवासी तसेच कर्मचारी जखमी झाले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.वैमानिकांनी विमानावर नियंत्रण मिळवत ते सुरक्षितपणे इंदिरा गांधी विमानतळावर उतरवले. विमानात १३४ प्रवासी होते‘एअर टर्ब्युलन्स’मुळे विमानाच्या छताशी टक्कर झाल्यामुळे अनेक प्रवाशांच्या डोक्याला जखमा झाल्या. या घटनेत विमानाचे किरकोळ नुकसान झाल्याचे समजते. सात प्रवाशांना दिल्लीतील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..विमान उंचावरुन खाली येऊ लागले होते. मात्र वैमानिकांनी त्वरित विमानावर नियंत्रण मिळविले. या घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला गंभीर दुखापत झालेली नाही. विमानतळावरील वैद्यकीय केंद्रात प्रवाशांना तपासणी व उपचारासाठी नेण्यात आल्याचे ‘एअर इंडिया’कडून सांगण्यात आले. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सर्वांत महत्त्वाची आहे. प्रभावित लोकांना सर्वतोपरी मदत केली जात असून या घटनेच्या तपासासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जात असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.