Air India: हवेतच घडला थरार... दिल्लीला जाणारं एअर इंडियाचं विमान ३०० फूट खाली, १० प्रवासी अन् ४ कर्मचारी जखमी! नेमकं काय घडलं?

थायलंडमधील फुकेटहून दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाला सोमवारी उड्डाणादरम्यान टर्ब्युलन्सचा फटका बसला. या घटनेमुळे विमानाच्या उंचीत काही काळासाठी बदल झाला असून काही प्रवासी आणि केबिन क्रू सदस्य किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती एअर इंडियाने दिली आहे. सुदैवाने विमान सुरक्षितपणे दिल्ली विमानतळावर उतरले असून सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षितपणे विमानातून बाहेर पडले आहेत..घटना उड्डाणादरम्यान घडलीएअर इंडियाच्या AI2379 या विमानाने 4 ऑगस्ट रोजी फुकेटहून दिल्लीकडे उड्डाण केले होते. VT-EXO या विमानाने नियोजित प्रवास सुरू असताना क्रूझ टप्प्यात टर्ब्युलन्सचा अनुभव घेतला. या धक्क्यामुळे विमानाच्या उंचीत काही क्षणांसाठी बदल झाला. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, टर्ब्युलन्स किंवा अपड्राफ्ट/डाउनड्राफ्टमुळे विमान सुमारे 300 फूट खाली आले होते..दिल्ली विमानतळावर वैद्यकीय पथक सज्जघटनेची माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली विमानतळ प्रशासनाने विमानाच्या आगमनापूर्वीच वैद्यकीय पथक तैनात केले होते. विमान सुरक्षितपणे उतरल्यावर प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. ज्या प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुखापत झाली होती, त्यांना पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी विमानतळावरील वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आले..Air India Flight Incident : एअर इंडियाचे विमान अचानक पाकिस्तानात पोहोचले, वैमानिकावर कारवाई; चूक की जाणीवपूर्वक रचलेले कारस्थान?.१० प्रवासी आणि ४ क्रू सदस्य जखमीप्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत 10 प्रवासी आणि 4 केबिन क्रू सदस्य किरकोळ जखमी झाले. मात्र, कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नसल्याचे एअर इंडियाने स्पष्ट केले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जखमींना वैद्यकीय तपासणी आणि आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले..एअर इंडियाची प्रतिक्रियाएअर इंडियाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता ही कंपनीची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. प्रभावित प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सर्व आवश्यक मदत दिली जात असून विमानतळावरील वैद्यकीय पथक त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी सांभाळत आहे. तसेच, या घटनेच्या चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी पूर्ण सहकार्य केले जात असल्याचेही कंपनीने सांगितले.एका प्रवाशाने सांगितले, "विमान उड्डाण घेतल्यानंतर दीड तास झाला होता. पहाटेची वेळ असल्याने आम्ही सर्वजण झोपलो होतो. अचानक विमान थांबले आणि मागे वळले. सुमारे दोन ते तीन मिनिटे विमान अशाच प्रकारे हलत राहिले. या घटनेत 15 ते 20 प्रवासी जखमी झाले. विमानात 100 हून अधिक प्रवासी होते. त्यापैकी 70 ते 80 टक्के प्रवाशांना दुखापत झाली. एअर इंडियाविरोधात आम्ही नक्कीच कारवाई करणार आहोत.".Air India IndiGo Incident: अहमदाबाद विमानतळावरील अपघात टळला; दोन विमानं अचानक समोरासमोर; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.