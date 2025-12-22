Air India च्या विमानाने उड्डाण घेताच इंजिनमध्ये बिघाड, दिल्लीहून मुंबईला येणाऱ्या विमानाचं Emergency Landing ; अहमदाबाद अपघाताची पुनरावृत्ती टळली!

दिल्लीहून मुंबईला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाने उड्डाण घेताच इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली आहे. त्यानंतर दिल्ली विमानतळावर या विमानाचं इमर्जन्सी लॅंडिंग करण्यात आलं आहे. सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर सुखरुप असल्याची माहिती आहे. आज सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. सुदैवाने वेळीच माहिती मिळल्याने मोठा अपघात टळला आहे. .एअर इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ६.१० मिनिटांनी एअर इंडियाच्या दिल्लीहून मुंबईकडे जाणाऱ्या AI 887 विमानाने उड्डाण घेतलं होत. मात्र, उड्डाण घेताच इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचं पायलटच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी इमर्जन्सी लॅंडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी विमान पुन्हा दिल्ली विमानतळाकडे वळवण्यात आलं. .Flight Ticket Pune Mumbai : पुणे ते मुंबई विमानाचे तिकीट ६१ हजारांवर, तिकिटांचे दर अक्षरशः गगनाला भिडले.इंजिनमधील बिघाडानंतर विमान दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले असून, सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहेत. त्यांना विमानातून बाहेर उतरवण्यात आले आहे. या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडिया दिलगिरी व्यक्त करते”, अशी माहितीही एअर इंडियाकडून देण्यात आली. तसेच विमानाची आवश्यक तांत्रिक तपासणी सुरू असून, दिल्लीतील एअर इंडियाची ग्राउंड टीम प्रवाशांना तातडीने मदत करत आहे. प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी लवकरात लवकर पोहोचवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितलं..इंडिगोतील गोंधळाचा फटका आमदारांनाही, नागपूरला अधिवेशानासाठी जाणाऱ्यांचं तिकीट रद्द; विमानतळावरही मोठा गोंधळ....दरम्यान, आज सुदैवाने अहमदाबाद विमान उपघाताची पुरनावृत्ती टळली. १२ जून रोजी एअर इंडियाची फ्लाइट १७१ (बोईंग ७८७-८ ड्रीमलाईनर) अहमदाबादहून लंडनकडे जात असताना उड्डाण घेतल्यानंतर काही सेकंदातच कोसळलं होतं. या विमानात २३० प्रवासी आणि १२ क्रू मेंबर्स होते. या भीषण अपघातात केवळ एका व्यक्तीचा जीव वाचला होता. या दुर्घटनेनंतर सर्वच विमान कंपन्या सुरक्षिततेबाबत अधिक दक्ष झाल्या आहेत. तरीही एअर इंडियामध्ये आपत्कालीन लँडिंगच्या घटना सातत्याने समोर येत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.