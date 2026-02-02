Air India Flight Grounded : 'एअर इंडिया'च्या विमानात फ्यूल कंट्रोल स्विचमध्ये बिघाड!, उड्डाण ऐनवेळी थांबवले

Air India aircraft stationed on the runway after a fuel control switch malfunction : लंडनहून बंगळुरूला जाणारे एअर इंडियाचे बोईंग 787-8 हे विमान टेकऑफच्या अगदी आधी थांबवले गेले. कारण, पायलटला त्या विमानाच्या फ्यूल कंट्रोल स्विचमध्ये बिघाड जाणवला. ज्यामुळे या विमान ग्राउंड करण्यात आले आणि उड्डाण थांबवावे लागले.
यासंदर्भात एअर इंडियाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आज हीथ्रोहून बंगळुरूला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या AI 132 या विमानात इंजिन सुरू होताना, डाव्या इंजिनवरील फ्यूल कंट्रोल स्विच दोनदा RUN स्थितीत राहिले नाही आणि ते पुन्हा CUTOFF स्थितीत आले. त्यामुळे, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमान ग्राउंड करण्यात आले.
याशिवाय, एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "आमच्या एका वैमानिकाने बोईंग 787-8 विमानाच्या फ्यूल कंट्रोल स्विचमध्ये संभाव्य बिघाड झाल्याची तक्रार केली असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली. या माहितीनंतर, आम्ही संबंधित विमान ग्राउंड केले आणि पायलटच्या शंका प्राधान्याने तपासण्यासाठी OEM ला नियुक्त केले. ही बाब डीजीसीए यांना देखील कळवण्यात आली आहे.
डीजीसीएच्या निर्देशानंतर, एअर इंडियाने त्यांच्या ताफ्यातील सर्व बोईंग 787-8 विमानांवरील फ्यूल कंट्रोल स्विचची तपासणी केली आणि त्यांना कोणतीही समस्या आढळली नाही. आमच्या प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा एअर इंडियामध्ये सर्वोच्च प्राधान्य आहे."
