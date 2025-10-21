Air Pollution : तंबाखूपेक्षा जास्त मृत्यू वायू प्रदुषणामुळे! भारता रोज ५७०० लोक गमावायेत जीव, धक्कादायक अहवाल समोर...

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर २०२४ ने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार जगात प्रत्येकी आठवा मृत्यू हा वायू प्रदुषणामुळे होत असल्याचं वास्तव पुढे आलं आहे. २०२१ मध्ये तब्बल ८१ लाख लोकांचा मृत्यू केवळ प्रदुषित हवेमुळे झाला आहे. विशेष म्हणजे ही संख्या तंबाखूमुळे होणाऱ्या मृ्त्यूपेक्षाही अधिक आहे. तंबाखूमुळे ७५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. .या अहवालानुसार, जगातील एकूण मृत्यूंपैकी १२% मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे झाले आहेत. हे प्रमाण उच्च रक्तदाबामुळे दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूच्या जवळपास आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये तर परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. येथील एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सातत्याने ५०० च्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे अनेकांना श्वास घेण्यात अडचणी येत आहे. तर काहींना खोकला, डोळ्यांची जळजळ आणि डोकेदुखी सारखे आजार होत आहेत..Delhi Air Pollution : दिल्ली जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहर, मुंबई चौथ्या क्रमांकावर; श्वास घेणेही झाले कठीण, अहवालाने चिंता वाढवली.२०२१ मध्ये वायू प्रदूषणामुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी ९६% मृत्यूंचं कारण PM2.5 कण होते. तब्बल ७८ लाख लोकांचा मृत्यू या कणांमुळे झाला. हे कण केसांपेक्षाही शंभरपट पातळ असून ते नाक व तोंडामार्फत शरीरात प्रवेश करतात. त्यानंतर थेट हृदय आणि फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतात. वायू प्रदूषणाशी संबंधित ९०% पेक्षा जास्त आजारांमागेही हे सूक्ष्म कण कारणीभूत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे..Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकेसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर.भारतातही प्रदुषित हवेमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले आहेत. वायू प्रदूषणामुळे देशात २१ लाख लोकांचे मृत्यू झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. याचा अर्थ दर महिन्याला १ लाख ७५ हजार तर दररोज जवळपास ५ हजार ७०० लोक वायू प्रदुषणाचे बळी ठरत आहेत. २०२१ मध्ये भारतात पाच वर्षांखालील १ लाख ६९ हजार मुलांचा मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.