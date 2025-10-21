देश

Air Pollution : तंबाखूपेक्षा जास्त मृत्यू वायू प्रदुषणामुळे! भारता रोज ५७०० लोक गमावायेत जीव, धक्कादायक अहवाल समोर...

Air Pollution Deadlier Than Tobacco : जगातील एकूण मृत्यूंपैकी १२% मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे झाले आहेत. विशेष म्हणजे ही संख्या तंबाखूमुळे होणाऱ्या मृ्त्यूपेक्षाही अधिक आहे.
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर २०२४ ने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार जगात प्रत्येकी आठवा मृत्यू हा वायू प्रदुषणामुळे होत असल्याचं वास्तव पुढे आलं आहे. २०२१ मध्ये तब्बल ८१ लाख लोकांचा मृत्यू केवळ प्रदुषित हवेमुळे झाला आहे. विशेष म्हणजे ही संख्या तंबाखूमुळे होणाऱ्या मृ्त्यूपेक्षाही अधिक आहे. तंबाखूमुळे ७५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

