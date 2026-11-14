Air Pollution: प्रदूषणाचा विळखा जीवघेणा! आरोग्य विम्याच्या क्लेममध्ये 3 वर्षांत 4.3 पट वाढ; पुणे देशात दुसरे

देशातील वाढत्या वायुप्रदूषणाचा परिणाम आता नागरिकांच्या आरोग्यासोबतच त्यांच्या आर्थिक खर्चावरही होत असल्याचे समोर आले आहे. भारतात प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विम्याच्या क्लेममध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 4.34 पट वाढ झाली आहे. विमा क्षेत्रातील पॉलिसीबाजार (Policybazaar) या कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत दिल्ली पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..पॉलिसीबाजारच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2023 ते 2026 या कालावधीत प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विम्याच्या क्लेममध्ये 4.34 पट वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये क्लेममध्ये 67 टक्के, 2025 मध्ये 70 टक्के आणि 2026 मध्ये 53 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. म्हणजेच, प्रदूषणामुळे निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रश्न आता विमा क्षेत्रातही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.पॉलिसीबाजारचे हेल्थ इन्शुरन्स विभागाचे प्रमुख रोहन गोयल यांनी सांगितले की, "देशातील वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम आरोग्यावरील खर्चातही दिसत आहे. प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विम्याच्या क्लेममध्ये 4.3 पट वाढ झाली आहे.".Air Pollution: उत्तर भारतावर प्रदूषणाची चादर, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली; पाहा आजचे AQI.हृदयविकारामुळे सर्वाधिक क्लेमप्रदूषणाचा परिणाम केवळ फुफ्फुसांपुरता किंवा श्वसनाच्या आजारांपुरता मर्यादित नसल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषणाशी संबंधित एकूण आरोग्य विमा क्लेमपैकी सर्वाधिक 43.5 टक्के क्लेम हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आजारांसाठी करण्यात आले आहेत.आजारांनुसार क्लेमचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे :हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आजार : 43.5 टक्केश्वसनमार्गाचे इतर संसर्ग : 35 टक्केन्यूमोनिया : 11.2 टक्केब्राँकायटिस : 6 टक्के.वयोगटानुसार पाहता, 31 ते 55 वर्षे वयोगटातील नोकरदारांचा प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विमा क्लेममध्ये सर्वाधिक 59 टक्के वाटा आहे. तर 55 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा 31 टक्के आहे. 21 ते 30 वयोगटातील तरुणांचा वाटा 6.7 टक्के, तर 20 वर्षांखालील मुलांचा वाटा 3.7 टक्के आहे.रोहन गोयल यांच्या मते, "31 ते 55 वयोगटातील नोकरदारांकडून सर्वाधिक 59 टक्के क्लेम करण्यात आले आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांचा 31 टक्के वाटा आहे.".Pune Air Pollution: पुण्याची हवा बिघडतेय! दिवाळीत AQI 427 पार; दिल्लीसारख्या प्रदूषणाच्या दिशेने वाटचाल?.शहरनिहाय आकडेवारीत दिल्लीमध्ये प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विम्याचे सर्वाधिक क्लेम नोंदवण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुणे, बंगळुरू, मुंबई आणि हैदराबाद या शहरांचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे, प्रदूषणाचा परिणाम केवळ मोठ्या महानगरांपुरता मर्यादित नाही. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधून एकूण क्लेमपैकी 55 टक्के क्लेम करण्यात आले आहेत..प्रदूषणाशी संबंधित आजारांचे प्रमाण हंगामानुसार बदलत असल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मधील एकूण वार्षिक क्लेमपैकी तब्बल 56 टक्के क्लेम ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यांत नोंदवण्यात आले. देशातील अनेक भागांमध्ये याच काळात हवेची गुणवत्ता खालावते आणि प्रदूषणाची पातळी वाढते..NASA च्या उपग्रहातून भारतातील प्रदूषणाचे भीषण चित्र; संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर धुरक्याची चादर.प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विम्याच्या एकूण क्लेमची रक्कम आर्थिक वर्ष 2023 ते 2026 दरम्यान 4.5 पट वाढली आहे. तसेच, प्रत्येक क्लेमची सरासरी रक्कमही आर्थिक वर्ष 2023 च्या तुलनेत अधिक राहिली आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे वैद्यकीय उपचारांचा आर्थिक भारही वाढत असल्याचे यातून दिसते.याशिवाय, प्रदूषणाचा सर्वाधिक सामना करणाऱ्या शहरांमधील 48 टक्के ग्राहकांनी अधिक विमा संरक्षण घेण्याला प्राधान्य दिले आहे. वाढत्या आरोग्यविषयक धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार आणि पुरेसे आरोग्य विमा संरक्षण घेणे महत्त्वाचे असल्याचे रोहन गोयल यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.