मी फक्त लुथरा बंधूंचा स्लीपिंग पार्टनर; अटकेनंतर नाइटक्लबचा मालक अजय गुप्ताचा खळबळजनक दावा

Ajay Gupta: गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये भीषण आग लागून २५ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर क्लबचे मालक परदेशात पळून गेले आहेत. मंगळवारी या प्रकरणी दिल्लीतून अजय गुप्ताला अटक करण्यात आली. तो दिल्लीतील लाजपतनगर इथं असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेन अँड स्पाइनमध्ये दाखल झाल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आलं. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्ताला च्याचा चालक रुग्णालयात घेऊन गेला होता. नाइट क्लबच्या घटनेबाबत विचारलं असता अजय गुप्ताने मी फक्त स्लीपिंग पार्टनर आहे असं सांगितलं..नाइट क्लब आगीच्या घटनेनंतर अजय गुप्ताला लुकआऊट नोटीस जारी केली होती. गोवा पोलीस जेव्हा त्यांच्या घरी तपासाला पोहोचले तेव्हा तिथं कुणीच नव्हतं. आता अजय गुप्ताला अटक केल्यानंतर साकेत कोर्टात हजर करण्यात आलं. गोवा पोलीस अजय गुप्ताचा ताबा दिल्ली पोलिसांकडून मागेल. त्यानंतर चौकशीसाठी त्याला गोव्यात नेलं जाईल..बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याचा विचार, तर हल्ले रोखण्यासाठी जंगलात कोट्यवधींच्या शेळ्या-बकऱ्या सोडणार; राज्य सरकारचा प्लॅन.पोलिसांनी अटक केल्यानं नाइटक्लबमधील आगीसंदर्भात अजय गुप्ताकडे चौकशी करण्यात आली. त्याच्या मालकी हक्कांबद्दलही विचारण्यात आलं. यावेळी अजय गुप्ताने पोलिसांना सांगितलं की, मी फक्त लुथराबंधूंचा स्लीपिंग पार्टनर आहे. माझ्या त्यापेक्षा जास्त काही संबंध नाही..नाइट क्लबचे इतर दोन मालक सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा अजूनही फरार आहेत. तपासात समोर आलं की, दोघेही रविवारी पहाटे साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास इंडिगोच्या विमानाने फुकेटला रवाना झाले. दोघेही घटनेच्या वेळी दिल्लीतच होते. त्यांच्याविरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. दिल्ली आणि गोवा पोलीस लुथरा बंधूंच्या ठिकाणांवर आणि नेटवर्कवर छापा टाकत आहेत..गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये पार्टी सुरू असताना अचानक आग लागली. व्हिडीओत दिसतं की छतावर अचानक आगीचा भडका उडाला. त्यानंतर पूर्ण हॉलमध्ये धूर पसरला. प्राथिमक तपासात अशी माहिती समोर आली की, पार्टीवेळी फटाके वाजवण्यात आले आणि त्यामुळेच ही आग भडकली. या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला..