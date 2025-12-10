देश

मी फक्त लुथरा बंधूंचा स्लीपिंग पार्टनर; अटकेनंतर नाइटक्लबचा मालक अजय गुप्ताचा खळबळजनक दावा

Luthra Brothers: गोव्यातील नाइटक्लबचा मालक अजय गुप्ताला मंगळवारी दिल्लीतून अटक करण्यात आली. त्यानं आपण फक्त लुथरा बंधूंचा स्लीपिंग पार्टनर असल्याचं पोलिसांना सांगितलंय. सध्या लुथराबंधू परदेशात असल्याची माहिती समजते.
Ajay Gupta

Ajay Gupta Claims He Is Only a Sleeping Partner of Luthra Brothers

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Ajay Gupta: गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये भीषण आग लागून २५ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर क्लबचे मालक परदेशात पळून गेले आहेत. मंगळवारी या प्रकरणी दिल्लीतून अजय गुप्ताला अटक करण्यात आली. तो दिल्लीतील लाजपतनगर इथं असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेन अँड स्पाइनमध्ये दाखल झाल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आलं. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्ताला च्याचा चालक रुग्णालयात घेऊन गेला होता. नाइट क्लबच्या घटनेबाबत विचारलं असता अजय गुप्ताने मी फक्त स्लीपिंग पार्टनर आहे असं सांगितलं.

Loading content, please wait...
Goa
fire
accident
delhi
Fire Accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com