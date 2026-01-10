Ajit Doval: आपली मंदिरे लुटली, आपण गप्प पाहत राहिलो… आता इतिहासाचा ‘बदला’ घ्यायची वेळ; अजित डोवाल यांचा थेट इशारा

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी युवकांना इतिहासातील दुखद घटनांमधून शिकण्याचा आणि राष्ट्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याची किंमत अतिशय जास्त आहे, कारण अनेक पिढ्यांनी अपार दुःख आणि नुकसान सोसले. युवकांनी या घटनांमधून प्रेरणा घेऊन, देशाच्या मूल्ये, हक्क आणि विश्वासांवर आधारित एक शक्तिशाली राष्ट्र उभारण्यासाठी कार्य करावे, असे ते म्हणाले..महान भारत तयार करू'विकसित भारत युवा नेते संवाद' या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात डोवाल बोलत होते. ते म्हणाले की, आजचा स्वतंत्र भारत नेहमीच असा नव्हता, त्यासाठी पूर्वजांनी मोठ्या प्रमाणात बलिदान दिले. अपमान आणि असहायता त्यांनी अनुभवली. अनेकांना फाशी दिली गेली, गावे जाळली गेली, संस्कृतीचा विनाश झाला आणि मंदिरांची लूट झाली. आम्ही केवळ बघत राहिलो. हा इतिहास आम्हाला आव्हान देतो की, प्रत्येक युवकाच्या मनात ती ज्वाला जिवंत राहिली पाहिजे. 'बदला' हा शब्द योग्य नसला तरी, ती एक प्रबळ ऊर्जा आहे. इतिहासाचा बदला घेऊन, आम्ही देशाला त्या स्तरावर नेऊ जेथे आम्ही आमच्या हक्क, कल्पना आणि श्रद्धांवर आधारित एक महान भारत तयार करू शकतो..Operation Sindoor: 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये अजित डोवाल यांची नेमकी भूमिका काय?.प्राचीन संस्कृतीचा उल्लेखडोवाल यांनी भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा उल्लेख करत सांगितले की, ती अत्यंत विकसित आणि शांततामय होती. आम्ही कधीच इतरांच्या मंदिरांचा विध्वंस केला नाही, लुटमार केली नाही किंवा मागासलेल्या जगात कोणत्याही देशावर आक्रमण केले नाही. मात्र, आम्ही आमच्या सुरक्षेच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले. जेव्हा आम्ही त्याबाबत निष्काळजी राहिलो, तेव्हा इतिहासाने आम्हाला कठोर धडे दिले. हे धडे आम्ही आत्मसात केले का? ते लक्षात ठेवणार का? जर भावी पिढ्या हे विसरल्या तर, ते देशासाठी सर्वात मोठी दुर्दैवी घटना ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला..'विकसित भारत युवा नेते संवाद २०२६'युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने आयोजित केलेला हा 'विकसित भारत युवा नेते संवाद २०२६' हा प्रमुख कार्यक्रम आहे. तीन दिवस चालणारा हा उपक्रम (९ ते १२ जानेवारी) भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे होत आहे. देशभरातून २००० पेक्षा अधिक युवक यात भाग घेत आहेत. ते विविध विषयांवर चर्चा, नवीन कल्पना आणि विचारविनिमय करतात..युवकांमध्ये उत्साहडोवाल यांच्या भाषणाने युवकांमध्ये उत्साह निर्माण केला. ते म्हणाले की, इतिहासातील अपमान आणि नुकसान हे केवळ भूतकाळ नाही, तर ते भविष्यातील प्रेरणा आहेत. युवकांनी या आव्हानांना सामोरे जाऊन, देशाला मजबूत करण्यासाठी योगदान द्यावे. प्राचीन भारताच्या शांततावादी स्वभावाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, आम्ही कधीच आक्रमक नव्हतो, पण धोक्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने मोठे नुकसान झाले. हे धडे विसरणे म्हणजे देशाची मोठी हानी होईल..Trump Tariffs: दिल्लीत मोठ्या घडामोडी! चीनचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर; अजित डोवाल यांच्याशी होणार चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.