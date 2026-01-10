देश

Ajit Doval: आपली मंदिरे लुटली, आपण गप्प पाहत राहिलो… आता इतिहासाचा ‘बदला’ घ्यायची वेळ; अजित डोवाल यांचा थेट इशारा

Ajit Doval on Indian History, Youth Power, and Nation-Building Vision: इतिहासातील अपमान विसरू नका, त्यातूनच मजबूत भारत घडवा; युवकांना अजित डोवाल यांचा स्पष्ट संदेश
Ajit Doval Addresses Youth at Viksit Bharat Dialogue in Delhi

Sandip Kapde
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी युवकांना इतिहासातील दुखद घटनांमधून शिकण्याचा आणि राष्ट्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याची किंमत अतिशय जास्त आहे, कारण अनेक पिढ्यांनी अपार दुःख आणि नुकसान सोसले. युवकांनी या घटनांमधून प्रेरणा घेऊन, देशाच्या मूल्ये, हक्क आणि विश्वासांवर आधारित एक शक्तिशाली राष्ट्र उभारण्यासाठी कार्य करावे, असे ते म्हणाले.

