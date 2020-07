चीनसोबत चर्चेसाठी भारताचा 'एकटा टायगर'; सैन्य मागे घेण्यास पाडलं भाग

नवी दिल्ली- गलवान खोऱ्यातून चिनी सैन्यांना मागे घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्वात प्रभावशाली कूटनैतिक हत्याराचा वापर केला होता. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना यासाठी कामाला लावले होते. डोवाल यांनी रविवारी चीनचे त्यांचे समकक्ष वांग यी यांच्यासोबत जवळपास दोन तास व्हिडिओ कॉन्फरंसद्वारे चर्चा केली होती. त्यानंतर चीनने आपले सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे डोवाल यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचं दिसत आहे.

...म्हणून आम्ही गलवान खोऱ्यातून माघार घेतोय; चीनने दिली कबुली

भारताने चीनविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. 59 चिनी अॅप्सवर भारत सरकारकडून बंदी आणण्यात आली होती. तसेच चिनी कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीवर निर्बंध आणण्यात आले होते. त्यामुळे सैन्य मागे घेण्यासाठी चीनवर दबाव वाढला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये गलवान खोऱ्यातील सैन्य मागे घेण्यावर एकमत झाले. चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून 1.5 किलोमीटरपर्यंत माघार घेतली असल्याची माहिती हाती आली आहे. सध्या गलवान खोऱ्यातून सैन्य मागे घेण्याची प्रकिया सुरु झाली आहे. पुढील काळात pp-4,pp-15, फिंगर स्पिंग आणि फिंगर एरिया या भागातून सैन्य मागे घेतले जाईल, अशी सूत्रांनी माहिती दिली आहे.

NSA Ajit Doval talked to his Chinese counterpart for two hours yesterday to make the Chinese agree to begin the process of disengagement: Government sources

1/3

— ANI (@ANI) July 6, 2020