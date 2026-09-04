CJP Meeting : अभिजीत दीपकेंची राजकारणात एन्ट्री? 'सीजेपी' प्रवक्ते आशुतोष रांका अन् अखिलेश यादवांच्या भेटीने वाढला सस्पेंस

CJP And Samajwadi Party Meeting Ahead Of UP Elections : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी गुरुवारी लखनौमध्ये समाजवादी पक्षाचेअध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची भेट घेतली. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे; विशेषतः जेव्हा समाजवादी पक्ष बेरोजगारी, शिक्षण आणि महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवरून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर टीका करत आहे. .समाजवादी पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी 'पीटीआय'शी (PTI) बोलताना या भेटीला दुजोरा दिला, परंतु चर्चेतील विशिष्ट मुद्द्यांचा तपशील देण्यास नकार दिला. मात्र, या चर्चेत तरुण, बेरोजगारी आणि शालेय शिक्षणाची स्थिती यांसारख्या विषयांचा समावेश असावा, असा अंदाज चौधरी यांनी व्यक्त केला..CJP Movement : कॉकरोच जनता पार्टीकडून आज मोठी घोषणा, देशव्यापी आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरणार ?.हा मुद्दा शाळांशी संबंधित आहे का?यादव यांनी शाळा बंद पडण्याबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे आणि राज्यातील प्राथमिक शाळा बंद करण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला जाब विचारला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समाजवादी पक्षाच्या मुख्यालयाजवळील 'जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट'च्या कार्यालयात रांका आणि यादव यांच्यात दीड तास बंद दाराआड चर्चा झाली; ही बैठक सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास सुरू झाली होती. .बैठकीनंतर रांका प्रसारमाध्यमांशी न बोलताच निघून गेले आणि समाजवादी पक्षानेही या चर्चेचा उद्देश किंवा निष्कर्षाबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नाही. सूत्रांच्या मते, यादव आणि रांका यांच्यातील चर्चेत विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांबरोबरच 'जनरेशन झेड' (Gen Z) आणि 'जनरेशन अल्फा' (Gen Alpha) यांच्या चिंतांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. .CJPवर गंभीर आरोप करत बनवली नवी पार्टी, CJP-Dची घोषणा; दीपकेच्या घराबाहेर केलेलं आंदोलन.विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'तर्फे अलीकडच्या काळात देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली. राजस्थानमध्ये 'स्कूल ठीक करो' (शाळा सुधारा) मोहिमेदरम्यान गेल्या महिन्यात रांका यांच्यावर कथित हल्ला झाल्यानंतर यादव यांनी हा मुद्दा सार्वजनिकरीत्या उपस्थित केला होता, असेही सूत्रांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.