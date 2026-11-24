आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात जागावाटपाच्या चर्चेला वेग आला आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये जागांच्या आकड्यावरून पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मंगळवारी २४ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपाच्या दुसऱ्या दिवसाची बैठक होत असताना सपाने काँग्रेसला केवळ २६ विधानसभा जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने १३० जागांची यादी सादर केलीय..मीडिया रिपोर्टनुसार, समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला ज्या २६ जागा देऊ केल्या आहेत, त्यामध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जिंकलेल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या जागांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यामध्ये रामपूर आणि फरेंदा या दोन विजयी जागांसह मथुरा, खेरागढ, जगदीशपूर आणि किदवई नगर या चार दुसऱ्या क्रमांकावरील जागांचा समावेश आहे..मांसाहार पचवायला ७२ तास लागतात'; प्राजक्ता माळीने नॉनव्हेज सोडण्यामागचं कारण सांगत म्हणालेली... 'मानवी शरीरासाठी ते...'.या ६ जागांव्यतिरिक्त सपाने बागपत, मोदीनगर, हापुड, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आग्रा उत्तर, फतेहपूर सिक्री, बिलग्राम-मल्लावा, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपूर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा आणि वाराणसी कँट या २० अन्य जागा काँग्रेसच्या वाट्याला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे..दरम्यान, काँग्रेसने सपाकडे १३० विधानसभा जागांची मागणी करणारी यादी सोपवली होती, मात्र त्यातील २६ जागांचा प्रस्ताव दिल्यानंतर उर्वरित जागांवर सपाने काँग्रेसकडून विजयाचे समीकरण आणि संभाव्य उमेदवारांची माहिती मागवली आहे.ज्या जागांची मागणी केली जात आहे, तेथे पक्षाच्या विजयाची नेमकी शक्यता किती आहे आणि कोणते उमेदवार रिंगणात उतरवले जाऊ शकतात, याचा तपशील सादर करण्यास सपाने सांगितले आहे. सध्या दोन्ही पक्षांकडून जागावाटपाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..सात वर्षांनंतर नेहा गद्रेची भारतात कायमची घरवापसी; परदेश सोडण्यामागचं खरं कारण सांगत म्हणाली, 'माझ्या नवऱ्याने...'.काँग्रेस मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे सूत्रांकडून समजते. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात सातत्याने मेहनत घेतली असून विविध आंदोलनांचा सकारात्मक परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला होता, ज्यामुळे पक्षाच्या जागा वाढल्या होत्या, असा काँग्रेसचा दावा आहे. याच कामगिरीच्या आधारावर विधानसभा निवडणुकीतही सन्मानजनक वाटा मिळावा आणि तीन अंकी संख्येपेक्षा म्हणजेच १०० पेक्षा कमी जागांवर समझोता होऊ शकत नाही, अशी भूमिका काँग्रेसच्या गोटातून मांडली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.