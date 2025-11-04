देश

Shivraj Singh Chouhan : एक-दोन रुपये पीकविमा मिळणं ही थट्टा! अकोल्यातील शेतकऱ्याच्या तक्रारीची थेट केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी घेतली दखल...

Crop Insurance Compensation Row : एक दोन रुपये पिकविम्याची भरपाई मिळत असल्याची तक्रार अकोल्यातील शेतकऱ्याने केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौ्हान यांच्याकडे केली होती. मात्र, अशाप्रकारे भरपाई मिळणं ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात सखोल चौकशीचे आदेशही दिले.
Crop Insurance Compensation Row

Crop Insurance Compensation Row

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’बाबत आलेल्या तक्रारींवरून केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. ‘एक रुपया, तीन रुपये, पाच रुपये किंवा २१ रुपये अशा पद्धतीने पीकविम्याची भरपाई मिळणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, ’ अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात सखोल चौकशीचे आदेशही दिले. कृषिमंत्री चौहान यांनी पीकविमा योजनेबाबत आज व्हर्च्युअल पद्धतीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.

Loading content, please wait...
Akola
Farmer
shivraj singh chouhan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com