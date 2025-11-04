Shivraj Singh Chouhan : एक-दोन रुपये पीकविमा मिळणं ही थट्टा! अकोल्यातील शेतकऱ्याच्या तक्रारीची थेट केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी घेतली दखल...

‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’बाबत आलेल्या तक्रारींवरून केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. ‘एक रुपया, तीन रुपये, पाच रुपये किंवा २१ रुपये अशा पद्धतीने पीकविम्याची भरपाई मिळणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, ’ अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात सखोल चौकशीचे आदेशही दिले. कृषिमंत्री चौहान यांनी पीकविमा योजनेबाबत आज व्हर्च्युअल पद्धतीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. .यावेळी बोलताना, ‘कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देणार नाही, ’ असे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई मिळावी यासाठी नुकसानीचे आकलन अचूकपणे करावे. गरज भासल्यास योजनेतील तरतुदींमध्ये बदल करून विसंगती दूर कराव्यात, असे आदेश त्यांनी विमा कंपन्यांना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कृषिमंत्र्यांनी तातडीने घेतलेल्या या व्हर्चुअल बैठकीमध्ये ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’शी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी तसेच कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी झाले होते..Modi-Shivraj Singh Chouhan : मोदींना पहिल्यांदा कधी भेटले होते शिवराज सिंह चौहान? जाणून घ्या, 'ती' खास आठवण!.मध्यप्रदेशातील सिहोर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उदाहरण देताना कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले, की ‘‘ या शेतकऱ्यांचा पीकविमा असूनही शून्य नुकसान दाखवून एक रुपया भरपाई देण्यात आली. दुसऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ०.००४८०६ टक्के दर्शविण्यात आले आहे. नुकसान मोजण्याची ही कोणती पद्धत आहे? हा शेतकऱ्यांवर अन्याय नाही काय?’’ सिहोरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने या बैठकीत व्हर्च्युअली सहभागी होण्याचे आदेश देऊन त्यांच्याकडून कृषिमंत्र्यांनी माहिती जाणून घेतली. याच बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी झाले होते..Shivraj Singh Chouhan : शेतातून ठरणार संशोधनाची दिशा, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची घोषणा .अकोल्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल अकोला जिल्ह्यातील तक्रारदार शेतकऱ्यांकडून कृषिमंत्र्यांनी तपशीलवार माहिती जाणून घेतली. येथील शेतकऱ्यांनी पीक विम्यापोटी पाच रुपये, २१ रुपये भरपाई मिळाल्याची तक्रार केली होती. एवढी अल्प भरपाई कशी मिळाली? अशी विचारणा त्यांनी केली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची सखोल चौकशी करावी, याबाबत विमाधारक तसेच स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा करावी, असे आदेश त्यांनी दिले. ‘शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात विलंब होऊ नये, पीक हानीच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनीही उपस्थित राहावे जेणेकरून कोणतीही अनियमितता होणार नाही, ’ असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.