अक्षय कुमारने लाईक केले भाजपविरोधातील ट्विट अन् मग....  

मुंबई : नेहमीच भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समर्थनार्थ भूमिका घेणाऱ्या अक्षय कुमारने आश्चर्यकारक गोष्ट केली. दिल्लीत जामीया मिलीया विद्यापीठात गदारोळ सुरू असतानाच सोशल मीडियावरही त्याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. अशातच अभिनेता अक्षय कुमारने भाजपविरोधात असलेल्या आंदोलनाचे ट्विट लाईक केले अन् मग काय....

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अक्षय कुमार नेहमीच भाजप सरकारचे कौतुक करताना दिसतो. काही दिवसांपूर्वी त्याने पंतप्रधान मोदींची मुलाखत घेतली होती. यावरूनही अक्षय भाजपचे समर्थन करतो, अशा टीका त्याच्यावर केल्या गेल्या. आज त्याने एक ट्विट केले. त्यात त्याने त्याची चूक मान्य केली. काय आहे ही चूक? आणि असे काय घडले की अक्षयने असे ट्विट केले...

जामीया इस्लामिया विद्यापीठाबाहेर जाळपोळ, बस पेटवल्या; 'कॅब' विरोधाला हिंसक वळण

अक्षय कुमारने ट्विट केले आहे की, 'ट्विटरवर स्क्रोल करत असताना जामीया मिलीयातील सरकारविरोधी आंदोलनाची एक पोस्ट माझ्याकडून लाईक झाली. मला ती चूक लक्षात आली तेव्हा मी लगेचच ती पोस्ट अनलाईक केली. मी अशा देशविरोधी कृत्यांना कधीच समर्थन देणार नाही.' असे अक्षय म्हणतो. त्याने हे ट्विट केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या गेल्या आहेत. तसेच त्याने हे ट्विट का केले असावे यावरही तर्क सुरू आहेत.

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 16, 2019