Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?

Emotional Aligarh Viral Video : उत्तर प्रदेशातील अलिगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीला घरी पाठवावे, यासाठी जावयानं रस्त्यातच आपल्या सासूच्या पाया पडून आर्त विनवणी केल्याचे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. मात्र, मुलीच्या पतीची ही विनवणी सासूने ठामपणे फेटाळली..व्हायरल व्हिडिओनुसार, अलिगड जिल्ह्यातील एक व्यक्ती आपल्या सासूकडे पत्नीला घरी पाठवण्याची विनंती करताना दिसतो. पत्नीवर खूप प्रेम असल्याचं सांगत तो भावूक होऊन रडताना दिसतो, परंतु सासूचे मन बदलले नाही. हे प्रकरण अलिगड पोलिस लाईन्स परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे..VIDEO : आईचा हात धरुन तलवार हातात घेत दिव्यांग मुलगा स्टेजवर चढला…; शिवरायांच्या वेशातील 'हा' व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.ही घटना पती-पत्नीतील सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित आहे. संजय असं या पतीचं नाव असून, त्याचं मूळ लग्न अलिगडच्या गोंडा भागातील एका महिलेशी झालं आहे. पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप संजयनं केला असून, त्यातूनच हा वाद उफाळून आला आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी महिला समुपदेशन केंद्रात सुरू आहे..संजयचा आरोप आहे, की सासरच्यांकडून त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. तो मूळचा मथुराचा असल्याचं सांगत म्हणाला, "आज मी माझ्या सासूचे पायही धरले. माझ्या पत्नीचे नुकतेच ऑपरेशन झाले आहे. तिने माझ्यावर मारहाणीचा आरोप केला आहे; मात्र तो पूर्णपणे खोटा आहे. मी कधीही तिला मारहाण केली नाही. उलट मी तिला आर्थिक मदत करतो.".तो पुढे म्हणाला, "आज महिला पोलिस ठाण्यात मी तिला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला; पण ती ऐकण्यास तयार नाही. माझी सासू मला धमक्या देते. सध्या पोलीस दोन्ही बाजूंची चौकशी करत आहेत." दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून, त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..