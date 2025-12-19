देश

Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?

Viral Video from Aligarh Shocks Social Media : अलिगडमध्ये पत्नीला घरी पाठवण्यासाठी जावयाने सासूच्या पाया पडत विनवणी केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून प्रकरणाचा तपास पोलिस करत आहेत.
Aligarh Viral Video

Aligarh Viral Video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Emotional Aligarh Viral Video : उत्तर प्रदेशातील अलिगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीला घरी पाठवावे, यासाठी जावयानं रस्त्यातच आपल्या सासूच्या पाया पडून आर्त विनवणी केल्याचे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. मात्र, मुलीच्या पतीची ही विनवणी सासूने ठामपणे फेटाळली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
family
police department
wife and husband
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com