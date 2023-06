Odisha Train Accident: ओडिशात झालेल्या भीषण ट्रेन अपघातात २८८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर सुमारे ९०० लोक जखमी झाले आहेत. देशात झालेल्या भीषण ट्रेन अपघातांपैकी हा एक चौथा सर्वात मोठा अपघात आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयानं सर्व विमान कंपन्यांना विशेष आवाहन केलं आहे. (All airlines are advised to extend full support to deceased back to states where they used to live Ministry of Civil Aviation)

या अपघातात २८८ मृतदेह अद्यापपर्यंत हाती आले आहेत. पण आता हे मृतदेह त्यांच्या घरी पाठवण्याची जबाबदारी देखील सरकारच्याच खांद्यावर असणार आहे. त्यामुळेच नागरी हवाई मंत्रालयानं अपघातात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांचे शव त्यांच्या मूळ घरी पोहोचवण्यासाठी त्यांनी मदत करावी, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, अपघातानंतर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मृत प्रवाशांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, गंभीर जखमींना २ लाख तर किरकोळ जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील पंतप्रधान मदत निधीतून मृतांना प्रत्येकी २ लाख रुपये तर जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी देखील घटनास्थळाला भेट दिली, तसेच घटनेचा आढावा घेतला. तसेच त्यांनीही अपघातग्रस्तांना मदत जाहीर केली आहे. तसेच काँग्रेसनंही सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येत यासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी सर्व खासदारांना आपला एक महिन्याचा पगार मदत म्हणून देण्याचं आवाहन केलं आहे.